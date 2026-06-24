Feng Shui: फ्रिज और डाइनिंग टेबल पर ना रखें मेडिकल बिल, होंगे 2 नुकसान
फेंगशुई के अनुसार मेडिकल बिल और डॉक्टर की पर्चियां घर की कुछ खास जगहों पर रखने से नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। जानिए इन्हें रखने का सही तरीका क्या है?
वास्तुशास्त्र की तरह ही फेंगशुई में भी ये माना जाता है कि घर की एक-एक चीज हमारी एनर्जी को प्रभावित करती है। आज बात करेंगे मेडिकल बिल्स और डॉक्टर के पर्चे से जुड़े नियम के बारे में। घर टेस्ट रिपोर्ट्स और मेडिकल बिल को हम बिना सोचे-समझे ही इधर-उधर रख देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। फेंगशुई के अनुसार हर एक चीज अपने साथ एक खास तरह की एनर्जी लिए रहती है। मेडिकल बिल और बीमारी से जुड़े कागजात को हमेशा घर की सही जगह पर रखना जरूरी होता है।
अगर इन्हें गलत तरीके और गलत जगह पर रखा जाए तो इससे घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। इतना ही नहीं इससे ना सिर्फ बीमारियां घर पकड़ लेगी बल्कि पैसों से जुड़ी दिक्कत कभी खत्म होने का नाम भी नहीं लेंगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मेडिकल बिल्स को कहां और कैसे रखा जाना चाहिए और इन्हें कहां रखने से बचना है?
इन 2 जगहों पर ना रखें मेडिकल बिल
फेंगशुई के नियम के अनुसार मेडिकल बिल और डॉक्टर के पर्चे को कभी भी हड़बड़ी में इधर-उधर ना रख दें। इसकी एनर्जी से काफी चीजें बुरी तरह से प्रभावित होते है। कई लोग सुविधा के हिसाब से इन्हें फ्रिज पर रख देते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं ताकि ये आसानी से मिल जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से बीमारी से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी घर के माहौल को भी खराब करेगी। ऐसे में मेडिकल बिल और पर्चे को यहां भूलकर भी ना रखें।
इन जगहों पर पर भी ना रखें डॉक्टर का पर्चा
नियम के अनुसार मेडिकल बिल और डॉक्टर के पर्चे को इधर-उधर ना रखें। फेंगशुई में माना जाता है कि इन बिल्स को पैसा रखने वाली जगह पर तो भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। तिजोरी या फिर कैश बॉक्स के आसपास भी इसे ना रखें। इन सारी चीजों का कनेक्शन पैसे और बचत से है। ऐसे में बीमारी या फिर खर्चे से जुड़े बिल को यहां रखने से तनाव बढ़ने के संकेत होते हैं। इससे पैसों की बचत पर भी असर पड़ेगा और तो और फालतू के खर्चे भी खूब बढ़ जाएंगे।
बिल रखने का सही तरीका
फेंगशुई के नियम के हिसाब से मेडिकल से जुड़े जरूरी कागजों या बिल्स को हमेशा किसी फाइल या फिर ड्रॉवर में रखना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि इसे कभी भी लिविंग रूम में ना रखा जाए। इसके अलावा ऐसी जगह रखने से भी बचें जहां पर बार-बार इस पर सबकी नजर पडे़। फेंगशुई के नियम के हिसाब से इसे सलीके से रखने और छिपाकर रखने से घर की एनर्जी बैलेंस्ड रहेगी और नेगेटिविटी का एहसास भी कम होने लगेगा।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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फेंगशुई
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