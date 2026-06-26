फेंगशुई टिप्स: सुबह 9 से 15 मिनट के लिए खोले घर की खिड़कियां-दरवाजे, मिलेंगे तीन फायदे
फेंगशुई के अनुसार अगर सुबह 9 से 15 मिनट के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दी जाए तो इससे 3 फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं कैसे?
सुबह उठने के बाद घर की खिड़कियों और दरवाजों को जरूर खोलना चाहिए। फेंगशुई की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि इससे घर की रुकी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने और अच्छी ऊर्जा को अंदर लाने आसान तरीका माना जाता है। मान्यता है कि अगर आप रोज सुबह 9 से 15 मिनट के लिए घर की खिड़कियों और दरवाजों को खोलकर रखेंगे तो इससे घर का माहौल ना सिर्फ सकारात्मक होगा बल्कि हर कोने में खुशियां ही खुशियां होंगी। साथ ही आप दिन भर एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे।
ऐसा करना जरूरी क्यों?
फेंगशुई में माना जाता है कि रातभर घर बंद रहने की वजह से अपने साथ रुकी हुई ऊर्जा को जमा कर लेता है जोकि माहौल को भारीपन बनाने लगता है। सुबह की ताजी हवा और रोशनी से ये ऊर्जा अपने आप बाहर चलती जाती है और इसी के साथ घर में नई और अच्छी ऊर्जा का आगमन होता है। इसी वजह से फेंगशुई में कुछ मिनट के लिए खिड़की और दरवाजों को खोलने की सलाह दी जाती है।
फेंगशुई में 9 मिनट का महत्व
दरअसल फेंगशुई में 9 से 15 मिनट के लिए दरवाजे-खिड़कियों को खोलने की बात इसलिए की जाती है क्योंकि 9 नंबर को सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से कम से कम ये काम 9 मिनट के लिए तो जरूर करना चाहिए। वहीं अगर 15 मिनट के लिए ऐसा किया जाए तो इसे और भी अच्छा माना जाता है।
होते हैं ये 3 बड़े फायदे
1. घर की सुख-समृद्धि
अगर आप नियमित रूप से इस नियम को फॉलो करने लगेंगे तो इससे घर का माहौल अच्छा होगा। इसी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती जाएगी। घर में हमेशा खुशहाली और पॉजिटिविटी का माहौल बना रहेगा। वहीं आपको जिंदगी में नए-नए मौके मिलते जाएंगे।
2. तनाव में आएगी कमी
जब घर डार्क एनर्जी से भरा हो तो मन अपने आप ही खराब रहता है। चिड़चिड़ापन होगा और तनाव की स्थिति बनेगी। ऐसे में फेंगशुई के इस उपाय से ना सिर्फ आपको तनाव कम होगा बल्कि पर परिवार के सभी सदस्यों के बीच भी अच्छा रिश्ता बनेगा। लोग खुश रहेंगे और घर की ऊर्जा पॉजिटिव महसूस होगी।
3. सेहत भी रहेगी सही
इस उपाय से ना सिर्फ आप घर का माहौल अच्छा कर पाएंगे बल्कि इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मन खुश रहेगा तो हर काम में मन भी लगेगा और सुस्ती जैसी समस्या भी नहीं होगा।
काम की बात
बस इस बात का ध्यान रखें की दरवाजे और खिड़कियों के आसपास भारी सामान या फिर कबाड़ ना रखा होगा। इस बात का भी ध्यान रखें कि यहां पर जूते चप्पल ना हो। इस उपाय को आप सुबह 6 से 8 बजे के बीच करेंगे तो घर में ऊर्जा अच्छी आएगी।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र