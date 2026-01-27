Feng Shui Tips: शादी से जुड़ी सारी दिक्कतों को दूर करेंगे ये 3 नियम, कपल इस कोने में लगाएं अपनी तस्वीर

संक्षेप: फेंगशुई में शादी से जुड़ी दिक्कतों को कम करने के कई उपाय बताए गए हैं। आज बात करेंगे उन तीन उपायों के बारे में जो आसानी से पूरे किए जा सकते हैं।

फेंगशुई को ज्यादातर लोग चाइनीज वास्तु शास्त्र के रूप में भी जानते हैं। फेंगशुई में कई ऐसे नियम बताए गए हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली मुश्किलें कम हो जाती हैं। साथ ही फेंगशुई की कुछ चीजों से घर और जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है। कहते हैं कि रिश्ते सही हो तो हर चीज से पार पाया जा सकता है। कई ऐसे लोग हैं जो पार्टनर से मनमुटाव के चलते अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं और अक्सर पार्टनर के साथ तनातनी की स्थिति बनी रहती है तो आपको फेंगशुई के कुछ जरूरी टिप्स के बारे में जरूर जानना चाहिए।

इन उपायों से मिलेगा लाभ फेंगशुई के अनुसार कपल्स को बेडरूम में एक नक्काशीदार गमला रखना चाहिए। इसमें दो पीले और गुलाबी रंग के फूल रखने चाहिए। इसे कमरे के नैऋत्य कोण पर ही रखें। इसके अलावा बेडरूम की लाइट के नीचे रोज क्रिस्टल या फिर रोज क्वार्ट्ज की बॉल टांग दें। इनकी एनर्जी से कमरे की वाइब हमेशा पॉजिटिव रहेगी और कपल्स के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं होगा। कोशिश करें कि चीजें समय-समय पर साफ होती रहीं क्योंकि इनके आसपास अगर गंदगी होगी तो रिजल्ट खराब होगा।

इस जगह लगाएं कपल की तस्वीर अगर आप अपने पार्टनर के साथ ली गई तस्वीर को घर में कहीं लगाते हैं तो इसे देखकर आपको हर दिन अच्छा महसूस होगा। साथ ही पुराने लम्हों को याद करके एक बार चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आएगी। हालांकि इस तस्वीर का सही जगह पर लगा होना सबसे जरूरी है। फेंगशुई के अनुसार कपल को अपनी तस्वीर बेडरूम के नैऋत्य कोण में ही लगानी चाहिए। बता दें कि नैऋत्य कोण घर की दक्षिण-पश्चिम दिशा को कहते हैं। इस दिशा में तस्वीर लगाने से कपल्स का बॉन्ड और भी मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन सुखयम होता है। इस बात का ध्यान रखें कि घर की ये दिशा हमेशा साफ रहे।

सोर्स: फेंगशुई के स्वर्णिम सूत्र (लेखक- पंडित मनोहर लाल शर्मा)