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Feng Shui Tips: घर के मुख्यद्वार से सीधे दिख रहा है किचन का चूल्हा? होगा ये नुकसान, आज ही करें उपाय

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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क्या आपका घर के मुख्यद्वार से सीधा किचन दिखता है? अगर हां तो हो सकता है कि आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ें। ऐसे में कुछ उपाय आपको राहत दे सकते हैं।

Feng Shui Tips: घर के मुख्यद्वार से सीधे दिख रहा है किचन का चूल्हा? होगा ये नुकसान, आज ही करें उपाय

Kitchen Feng Shui Tips: घर बनवाते वक्त लोग आजकल वास्तु शास्त्र और फेंगशुई से जुड़ी बातों का खूब ध्यान रखते हैं। हर एक नियम को फॉलो करते हैं। वास्तु की तरह ही फेंगशुई में भी कुछ ऐसे नियम हैं जो घर की एनर्जी पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। घर में रखी चीजों के अलावा हर एक कोने की अपनी एक एनर्जी होती है और इसका असर घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। फेंगशुई से जुड़ी एक मान्यता है कि अगर घर के मुख्य दरवाजे या फिर गेट से किचन का चूल्हा दिख रहा है तो ये सही नहीं माना जाता है। माना जाता है कि इसका असर आर्थिक स्थिति और घर की अच्छी एनर्जी पर होती है।

इस वजह से मानते हैं अशुभ

फेंगशुई के अनुसार घर के चूल्हे को हमेशा सुख-समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ऐसे में जब ये घर के मेन दरवाजे से दिखता है तो माना जाता है कि इससे घर की अच्छई एनर्जी बाहर चली जाती है। ऐसे में घर में बरकत का टिक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। घर में फालतू के खर्चे बढ़ जाएंगे। वहीं बचत कर पाना एकदम मुश्किल हो जाएगा।

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यहां जान लें उपाय

अगर आपके मुख्यद्वार से किचन सीधा दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि मुख्यद्वार और किचन के बीच में एक पर्दा या पार्टशिन बनवा दें। अगर किचन में दरवाजा लगा हुआ है जब भी जरूरत ना हो तो इसे बंद ही रखें। कोशिश करें कि किचन हमेशा साफ रहें। इसके अलावा चूल्हे को कभी भी गंदा ना छोड़ें। साथ ही किचन में फालतू का सामान ना इकट्ठा करें। किचन में जितनी साफ-सफाई होगी घर की एनर्जी उतनी ही अच्छी होगी। इसके अलावा आप मुख्यद्वार पर हरे रंग का पौधा रख सकते है।

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ना करें ये गलतियां

फेंगशुई के अनुसार किचन में कभी भी लंबे समय तक खाली डिब्बों को नहीं रखना चाहिए। या तो इसे हमेशा भरकर रखें या फिर स्टोर रूम इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। वहीं किचन के सिंक का नल सही होना चाहिए। अगर यहां पर पानी की बूंदे टपकती रहती हैं तो इसे जल्द के जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। माना जाता है कि इन चीजों का बुरा असर सिर्फ और सिर्फ पैसों की स्थिति पर ही पड़ता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि इन्हें वक्त रहते सुधार लेना चाहिए। इसके अलावा जब भी किचन में खाना बनाएं तो मन को हमेशा शांत रखें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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