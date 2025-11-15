Hindustan Hindi News
Feng Shui Tips: घर की पश्चिम दिशा में लगा दें ये सिंपल सी चीज, मिलेंगे ये 2 बड़े लाभ

संक्षेप: Wind Chime Feng Shui Tips: फेंगशुई के हिसाब से अगर सही दिशा में विंडचाइम लगाई जाए तो इससे मिलने वाला लाभ जिंदगी संवार देगा। विंड चाइम की ऊर्जा घर को सकात्मकता देती है। इसके मिलने वाला लाभ दोगुना हो जाता है अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए। 

Sat, 15 Nov 2025 03:11 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
घर की सही ऊर्जा के लिए फेंगशुई के नियमों का जानना जरूरी है। आसान भाषा में कह सकते हैं कि फेंगशुई चीनी वास्तुशास्त्र है। आज की मॉर्डन लाइफ में फेंगशुई काफी लोकप्रिय हो रहा है। फेंगशुई से जुड़ी कई चीजें हैं, जिनके घर में होने से कई लाभ मिलते हैं। इन चीजों से निकलने वाली ऊर्जा घर के सभी सदस्यों की जिंदगी को खूब प्रभावित करती हैं। आज बात करेंगे घर के पश्चिम दिशा की जिसका संबंध बच्चों की हेल्थ और ग्रोथ से होता है। साथ ही इसका ताल्लुक घर की खुशियों और सकारात्मक ऊर्जा से है। इस दिशा में अगर फेंगशुई से जुड़ी एक चीज लगा दी जाए तो इसके कई लाभ मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये चीज कौन सी है?

घर में लगाए ये एक चीज

फेंगशुई के हिसाब से अगर पश्चिम दिशा की ऊर्जा को ठीक कर लिया जाए इसका असर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर बखूबी दिखता है। फेंगशुई के हिसाब से इस दिशा में विंड चाइम लगाना काफी शुभ माना जाता है। बता दें कि विंड चाइम जब हवा की वजह से टकराकर मधुर ध्वनि निकालता है तो इससे घर का वातावरण शुद्ध होता चला जाता है। साथ ही अगर घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। पश्चिम दिशा में विंड चाइम लगाने से इसकी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और इसी वजह से फेंगशुई में इसे लगाने की बात कही गई है। फेंगशुई के अनुसार ऐसा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है।

पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं ये चीजें

वहीं आप घर की पश्चिम दिशा की ऊर्जा को ठीक करने के लिए सिल्वर, गोल्ड या फिर सफेद रंग की किसी चीज से डेकॉर कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बच्चों से जुड़ी चीजों को भी रखा जा सकता है। अगर आप कला के शौकीन हैं तो इससे जुड़ी चीजों को भी इसी दिशा में रखेंगे तो सब कुछ शुभ ही होगा। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिशा में कभी भी पुरानी या टूटी हुई चीज नहीं रखनी है। साथ ही यहां पर काले या फिर गहरे रंग का कोई भी सामान नहीं रखना है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
