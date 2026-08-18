Feng Shui Tips: चांदी या फिर तांबा? कछुए की रिंग किस धातु में पहनने से खुलती है किस्मत?
अगर आप कछुए वाली रिंग पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जान लीजिए कि इसके लिए किस धातु को चुनना सबसे सही होगा? साथ ही जानें आखिर इस रिंग को पहनने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं?
फेंगशुई में माना जाता है कि धातु के कछुए को घर में रखना शुभ होता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख-समृद्धि आती है और स्टेबिलिटी बनी रहती है। कुल मिलाकर धातु के कछुए को पॉजिटिव एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह के चलते तमाम लोग धातु वाले कछुए की रिंग को भी पहनते हैं। हालांकि इस रिंग को खरीदने से पहले लोगों में एक कन्फ्यूजन होता है कि आखिर किस धातु में ये रिंग ली जाए?
मार्केट में तांबे और चांदी के कछुए के रिंग ट्रेंड में हैं लेकिन फेंगशुई के अनुसार कौन सा धातु ज्यादा फलदायी होता है? माना जाता है कि इन दोनों ही धातुओं का अपना अलग-अलग महत्व होचा है।
क्यों खास है चांदी के कछुए की रिंग
1.मान्यता है कि चांदी के कछुए की रिंग कई परेशानियों को दूर करता है। चांदी के कछुए की रिंग पैसों और करियर संबंधी चीजों के लिए शुभ मानी जाती है। फेंगशुई के अनुसार कछुए का संबंध जल तत्व से है। वहीं चांदी को चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि कछुए और चांदी के मेल को फेंगशुई में सबसे शुभ माना जाता है।
2.जिन लोगों को पैसों से संबंधित दिक्कत बार-बार आ रही है उन्हें ये रिंग जरूर पहननी चाहिए। दरअसल चांदी के कछुए की रिंग को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसे पहनने से नए मौके मिलते हैं और मन भी शांत रहने लगता है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है वो भी इस रिंग को पहनेंगे तो फायदा मिलेगा।
इस वजह से खास है तांबे की रिंग
चांदी की तरह ही तांबे की रिंग को भी काफी शुभ माना जाता है। हालांकि इसका संबंध कॉन्फिडेंस और हेल्थ से जुड़ा माना जाता है। वहीं सुख-समृद्धि और पैसों के मामले में इसे चांदी जितना पावरफुल नहीं माना जाता है। अगर कॉन्फिडेंस में कमी लगे तो इस रिंग को पहना जा सकता है।
इस दिन पहनें कछुए की रिंग
अपनी जरूरत के हिसाब से आप कछुए की रिंग को किसी भी धातु में बनवा सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर कछुए की रिंग को हफ्ते में किस दिन पहनना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है? अगर आप इस रिंग को पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसे शुक्रवार के दिन पहना जाए। नियम के अनुसार इस रिंग को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना शुभ होता है। अच्छे मन और सही विश्वास के साथ इस रिंग को धारण करेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होने की संभावना और भी बढ़ जाएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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