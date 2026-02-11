फेंगशुई टिप्स: बेडरूम से इन चीजों को हटाते ही नींद में नहीं आएगी बाधा, एनर्जी भी हो जाएगी ठीक
अक्सर बेडरूम में ऐसी चीजें रख दी जाती हैं जो उस जगह के साथ-साथ हमारी एनर्जी को भी काफी हद तक प्रभावित करती है। आज जानेंगे कि फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए?
Feng Shui Tips for Bedroom: कई लोग फेंगशुई और वास्तु शास्त्र में कन्फ्यूज होते है। आसान सी भाषा में समझा जाए तो फेंगशुई का मतलब है कि घर की वाइब को सेट करना। कई बार ऐसा होता है ना घर में आते ही अच्छा सा महसूस होता है। तो वहीं कई बार बिना वजह घुटन सी महसूस होती है या फिर मन करता है कि कहीं बाहर निकल जाए घूमने। इसी चीज को ठीक करने की कला फेंगशुई कहलाती है। फेंगशुई के उपाय से घर के हर एक कमरे की वाइब बदली जा सकती है। अगर किसी कमरे में नेगेटिविटी सी महसूस हो रही है तो वहां पर कुछ बदलाव करके एनर्जी को बदला जा सकता है। इसके लिए या तो फेंगशुई से जुड़े आइटम घर में रखे जा सकते हैं या फिर किसी चीज के प्लेसमेंट को बदलकर एनर्जी बदली सकते हैं। आज बात करेंगे बेडरूम की। बेडरूम में अक्सर जाने-अनजाने में हम कई ऐसी चीजें रख देते हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए।
बेडरूम में ना रखें ये चीजें
आज कल कई लोगों को ये दिक्कत है कि समय पर नींद आती नहीं है। कई बार देर रात जगकर जल्दी उठने की वजह से इसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये चीजें हमारे खराब रूटीन की वजह से भी होता है लेकिन कई बार कमरे की एनर्जी के चलते भी ऐसा होता है। ऐसे में जरूरत है कि हम बेडरूम में वो चीजें ना रखें जो इस कमरे की एनर्जी को खराब करता है। फेंगशुई के नियम के अनुसार बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग काम करते हुए लैपटॉप को बेड पर ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा कई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेडरूम में रख दिए जाते हैं, जोकि कमरे की वाइब को छेड़ देते हैं। ऐसे में डिस्टर्ब एनर्जी के रहते हुए सही से नींद पूरी नहीं हो पाती है। वहीं बात करें मोबाइल की तो सोते वक्त इसे दूर रखकर ही सोना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिहाज से भी सही होता है।
इन चीजों का भी रखें ध्यान
फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में कभी भी टूटी-फूटी चीज ना रखें। अगर यहां पर कोई टूटा हुआ शीशा रखा है तो उसे भी हदा देना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि बेड के आसपास का हिस्सा साफ हो और नीचे किसी भी तरह की धूल या कूड़ा ना हो। बेडरूम में किसी भी तरह की गंदगी होने से मानसिक तनाव बढ़ेगा और कमरे की भी एनर्जी दूषित होगी। इसके चलते नींद में भी बाधा आती है। अमूनन लोग डेकॉर के नाम पर ढेर सारे इनडोर प्लांट कमरे में लगा देते हैं, लेकिन बेडरूम में ऐसा ना करें। बेडरूम में एक छोटा सा पौधा लगा देंगे तो यही काफी होगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
