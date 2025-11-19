फेंगशुई टिप्स: घर में इस पौधे को लगाने से खुलता है किस्मत का ताला, बस ना करें ये गलतियां

संक्षेप: Feng Shui Tips: फेंगशुई के हिसाब से कुछ पौधों का घर में होना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप घर में ये एक पौधा लगा लेंगे तो आपकी किस्मत का ताला इस तरह खुलेगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस पौधे के बारे में…

फेंगशुई में रंगों का खूब महत्व होता है। अगर सही तरीके से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तो घर की एनर्जी को बैलेंस करना आसान होता है। एनर्जी बैलेंस होते ही घर का माहौल एकदम बदल जाता है। लाल, हरा, नीला और पीला रंग विशेष महत्व वाला होता है। वहीं फेंगशुई के नियमों के अनुसार नारंगी रंग तो बेस्ट होता है। फेंगशुई में पौधों को लेकर भी खूब जिक्र किया गया है। कौन सा पौधा कहां होना चाहिए? अगर ये सही से पता हो तो घर की एनर्जी को कोई बाहरी नजर छू भी नहीं सकती है। मतलब की घर और घर के लोगों को कभी भी बुरी नजर नहीं लगेगी। आज जानते हैं कि फेंगशुई के अनुसार घर में कौन सा पौधा होना सबसे जरूरी है।

घर में लगाएं ये पौधा फेंगशुई के नियमों के हिसाब से घर में अगर नारंगी का पौधा लगवा लिया जाए तो अच्छी हेल्थ के साथ-साथ घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। इसे घर के साथ-साथ ऑफिस के सामने वाले हिस्से पर लगाना सबसे सही माना जाता है। अगर दिशा की बात की जाए तो नारंगी के पौधे को लगवाते वक्त दिशा का पता होना जरूरी है। नारंगी के पौधे को हमेशा दक्षिण-पूर्व वाले कोने में लगवाना चाहिए। दरअसल इस दिशा को संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में यहां पर नारंगी का पौधा ना सिर्फ फलता-फूलता है बल्कि घर को अच्छी एनर्जी भी भेजता है। साथ ही माना जाता है कि ये पौधा घर में इतना गुडलक लाता है कि किस्मत का ताला बड़ी ही आसानी से खुल जाता है।

ना करें ये गलतियां नारंगी का पौधा घर में लगाते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। फेंगशुई के नियमों के अनुसार इस पौधे को कभी भी भूलकर बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। साथ ही इस पौधे की पत्तियों को हमेशा साफ रखना चाहिए। समय-समय पर इसे पानी और खाद देते रहना चाहिए। इसकी मिट्टी भी हमेशा साफ-सुथरी ही होना चाहिए। इस पौधे की देखभाल करने से सौभाग्य स्थिर होता है और मेहनत रंग लाती है। अगर किसी वजह से नारंगी का पौधा खराब होने लगे तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए क्योंकि ऐसा पौधा रूकावट पैदा करता है।