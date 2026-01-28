Hindustan Hindi News
Feng Shui Tips: कमरे में खुली छोड़ देते हैं अलमारी तो हो जाएं सतर्क, सिर पर मंडरा सकता है ये खतरा

संक्षेप:

अगर आप भी जल्दबाजी में अपनी अलमानी का दरवाजा खुला छोड़कर कहीं निकल जाते हैं तो ये सही नहीं है। फेंगशुई में इसे काफी अशुभ माना जाता है। जानें इससे होने वाले क्या नुकसान हैं?

Jan 28, 2026 10:17 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
वास्तु शास्त्र हो या फिर फेंगशुई हर किसी में हमारे आसपास की एनर्जी को बदलने के उपाय बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र को लेकर कई लोगों को मानना है कि इसमें सिर्फ दिशाओं का ही ज्ञान है लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं फेंगशुई में भी ऐसा नहीं है। वास्तु शास्त्र और फेंगशुई दोनों में ही बताया गया है कि हमारे द्वारा की गई लगभग कई चीजों का संबंध इनसे हैं। हमारी कुछ आदतों से भी जिंदगी में अच्छे और बुरे प्रभाव पड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कमरे में अलमारी को खुला छोड़ देते हैं। या हो सकता है कि जल्दी-जल्दी में आपके साथ भी ऐसा हुआ है लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फेंगशुई के नियम के अनुसार ऐसा करके हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं।

ना छोड़ें खुली हुई अलमारी

फेंगशुई के अनुसार खुली हुई अलमारी भूलकर भी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसी अलमारी घर में नेगेटिव एनर्जी फैलाती हैं। जिस कमरे में अलमारी खुली रहती है, उसमें रहने वाला इंसान हमेशा बीमारियों से ही घिरा रहता है। ऐसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि धीरे-धीरे ये स्थिति जानलेवा तक बन सकती है। खुली अलमारी से निकली नेगेटिविटी के चलते घर के सदस्यों के दिमाग में हमेशा उलझन की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में अगर आप ऐसा अब तक जाने-अनजाने में करते आए हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें।

बेडरूम में ना रखें ये चीज

फेंगशुई में वास्तु की तर्ज पर ही बेडरूम को लेकर भी खास सलाह दी जाती है। इसके अनुसार बेडरूम में कभी भी शीशा नहीं रखना चाहिए। इसकी एनर्जी से रिश्ते गड़बड़ होते हैं और हमेशा लड़ाई-झगड़े होते रहेंगे। अगर शीशा बेडरूम के ठीक सामने रखा हो तो ये बहुत ही अशुभ है। कई बार तो स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि कपल्स में अलगाव जैसी बात भी सामने आ सकती है। ऐसे में शीशा कमरे में नहीं लगाना चाहिए। वहीं वास्तु के हिसाब से इसे लेकर कई नियम बताए जाते हैं कि जैसे अगर शीशा बेडरूम में रखना ही है तो उसके लिए कौन सी दिशा सही है। या फिर शीशा गोल होना चाहिए या फिर किसी दूसरे शेप में। वहीं फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में शीशा होने का मतलब सबसे बड़ी गलती है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
