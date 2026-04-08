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फेंगशुई टिप्स: ऑफिस डेस्क पर लैपटॉप के बगल में रख लें बस ये चीज, हर काम में मिलेगी सफलता

Apr 08, 2026 03:23 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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फेंगशुई से जुड़ी कई चीजें हमारी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। आज जानेंगे उस चीज के बारे में जो हम अपने ऑफिस डेस्क पर रखें तो हर काम में सफलता मिल सकती है। 

फेंगशुई टिप्स: ऑफिस डेस्क पर लैपटॉप के बगल में रख लें बस ये चीज, हर काम में मिलेगी सफलता

Office Desk Feng Shui Tips: घर ही नहीं बल्कि ऑफिस में भी वास्तु और फेंगशुई के हिसाब से चीजें होनी चाहिए। माना जाता है कि एक छोटा सा बदलाव हमारे मन पर काफी असर डाल सकता है। बात करें ऑफिस या फिर अपने वर्क डेस्क की तो यही वो जगह है जहां पर अपने दिन का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में यहां की एनर्जी अच्छी होनी जरूरी है। ऑफिस का माहौल हमारे काम करने की एनर्जी पर पूरी तरह से असर डालता है। अगर माहौल जरा सा भी खराब हुआ तो इसका असर हमारी परफॉर्मेंस पर जरूर दिखता है। फेंगशुई के हिसाब से आसपास रखी हुई कोई भी चीज हमारे मूड और सोच को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। अगर ऑफिस डेस्क साफ-सुथरा और व्यस्थित हो तो काम में भी अच्छे से मन लगता है।

वहीं ऐसी स्थिति में ध्यान कम भटकता है। कई लोग अपने डेस्क पर ऐसी चीजें रखते हैं जो उन्हें मोटिवेट करती हैं और साथ ही साथ अच्छी एनर्जी भी देती हैं। फेंगशुई के अनुसार कुछ खास चीजें सही जगह रखने से हमारे आसपास पॉजिटिव माहौल बन सकता है और सारे काम भी आसानी से पूरे हो सकते हैं।

लैपटॉप के पास जरूर रखें ये चीज

फेंगशुई के हिसाब से अगर आप अपने ऑफिस डेस्क पर रनिंग हॉर्स यानी दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर या फिर मूर्ति रख देंगे तो काफी लाभ मिलेगा। मान्यता है कि ऐसी तस्वीर या मूर्ति हमारी सक्सेस की कहानी आसनी से लिखती है। हालांकि यहां गौर करने वाली ये बात है कि मेहनत से कतराना नहीं है। आपकी मेहनत और गुडलक मिलकर वो कहानी लिख सकते हैं जिसके बारे में आप सपने देख रहे हैं।

मिलेगा खूब मोटिवेशन

बता दें कि दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर और मूर्ति से काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और इसे आगे बढ़ने का प्रतीक भी माना जाता है। जो लोग करियर में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें अपनी डेस्क या काम करने वाली जगह पर रनिंग हॉर्स की मूर्ति या तस्वीर जरूर रखनी चाहिए।

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काम में मिलेगा अच्छा रिजल्ट

फेंगशुई के अनुसार दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर अगर आप अपने सामने रखेंगे तो इससे मन में आगे बढ़ने की फीलिंग्स आती हैं और आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड भी रहेंगे। जिन लोगों का मन बार-बार काम से भटकता है, उन्हें अपने ऑफिस डेस्क पर इसे जरूर रखना चाहिए। आप चाहें तो किसी धातु के बने रनिंग हॉर्स को अपने डेस्क पर रख सकते हैं क्योंकि इसकी साफ-सफाई भी आसानी से हो जाएगी।

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रखें इस बात का भी ध्यान

फेंगशुई के अनुसार ऑफिस डेस्क पर बहुत ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। इस जगह पर ज्यादा चीजें होने से हमारा ध्यान बहुत भटक सकता है। कोशिश करें कि लैपटॉप के आसपास केवल जरूरी चीजें ही रखी जाएं। साफ और व्यवस्थित ऑफिस डेस्क देखने में भी अच्छी लगती है और फिर यहां पर काम करने का मन भी करता है। आपको एक बार और याद दिला दें कि सफलता हमेशा मेहनत से ही मिलती है लेकिन अगर साथ में अच्छा माहौल मिल जाए तो उसे पाना आसान हो जाता है।

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डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

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