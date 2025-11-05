Hindustan Hindi News
घर के सामने ट्रांसफार्मर का होना अशुभ होता है? जान लें फेंगशुई का सटीक और आसान उपाय

घर के सामने ट्रांसफार्मर का होना अशुभ होता है? जान लें फेंगशुई का सटीक और आसान उपाय

संक्षेप: Feng Shui Tips: वास्तु शास्त्र की तरह ही फेंगशुई भी काम करता है। हालांकि इसका सारा जोर एनर्जी पर है। जानिए अगर घर के सामने कोई ट्रांसफार्मर है तो फेंगशुई के अनुसार ये शुभ या है अशुभ? अगर ये अशुभ है तो इसके लिए जरूरी उपाय क्यो हो सकते हैं? विस्तृत तरीके से जानें सारे सवालों के जवाब…

Wed, 5 Nov 2025 12:45 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Feng Shui Tips for Home: कहते हैं ना कि घर वहां के लोगों से बनता है। वहां की एनर्जी और माहौल सब कुछ घर के अंदर मौजूद लोगों की वजह से होता है। ये बात बिल्कुल सही है लेकिन इसे भी नकारा नहीं जा सकता है कि वास्तु और फेंग शुई के नियमों का पालन करने से काफी हद तक घर की एनर्जी पॉजिटिव होती है। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि इसमें रहने वाले हर सदस्य की जिंदगी में सारी चीजें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हैं। वहीं घर का वास्तु खराब होने पर या फिर एनर्जी खराब होने पर बनते-बनते काम भी पलक झपकते बिगड़ जाते हैं। आज बात करेंगे फेंगशुई की। फेंगशुई के कुछ ऐसे नियम हैं, जिन्हें जानबूझकर तो कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

घर के सामने होना चाहिए ट्रांसफार्मर?

ऐसे कई घर होते हैं जिनके ठीक सामने बिजली/विद्युत ट्रांसफार्मर होता है। ऐसे में अगर आप कोई मकान खरीदने वाले हैं तो और वहां पर ऐसी स्थिति हो तो उसे ना ही खरीदें। फेंगशुई के अनुसार ऐसे घरों की एनर्जी सही नहीं होगी और यहां पर हमेशा कलेश की स्थिति बनी रहेगी। दरअसल ऐसा होने से घर में कभी भी सकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रवेश कर पाएगी। साथ ही समय के साथ-साथ घर के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होने लगेगी।

घर के सामने ट्रांसफार्मर होने पर करें ये उपाय

अगर आपके घर लेने या बनवाने के बाद ट्रांसफॉर्मर लगा है तो कोशिश करें कि उसे कहीं और स्थापित करवा दिया जाए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर में बाहर की ओर एक शीशा लगवा दें। ऐसा करने से घर में आने वाली नकारात्कम ऊर्जा वापस लौट जाएगी। साथ ही अगर आप ट्रांसफार्मर वाली जगह पर घर बनवा रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि मुख्य द्वारा कोने की साइड हो ताकि ट्रांसफार्मर वाली नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में सीधे-सीधे प्रवेश ना करें।

बालकनी के लिए करें ये उपाय

आप एक उपाय ऊफर वाले माले के लिए कर सकते हैं। घर में बालकनी की ओर जब दरवाजे और खिड़की खुले तो सबसे पहले वहां पर हरियाली दिखनी चाहिए। ऐसे में आप बालकनी में कुछ अच्छे पौधे लगवा सकते हैं। समय-समय पर इसकी साफ-सफाई करनी जरूरी है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
