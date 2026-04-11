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Feng Shui Tips: घर से नेगेटिविटी दूर करेगा विंड चाइम, जानें इसे टांगने की सही दिशा

Apr 11, 2026 06:59 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Feng Shui Tips: घर से नेगेटिविटी दूर करने और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए विंड चाइम बहुत प्रभावी है। जानिए फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम टांगने की सही दिशा, सही संख्या और महत्वपूर्ण नियम।

Feng Shui Tips: घर से नेगेटिविटी दूर करेगा विंड चाइम, जानें इसे टांगने की सही दिशा

आजकल के तनावपूर्ण और भागदौड़ भरे जीवन में घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है। फेंगशुई के अनुसार, घर में नेगेटिविटी दूर करने और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए विंड चाइम एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय है। यह ना सिर्फ घर की सजावट बढ़ाता है, बल्कि हवा के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा को भी घर के कोने-कोने तक पहुंचाता है। अगर सही दिशा और नियम के अनुसार टांगा जाए, तो विंड चाइम घर से नकारात्मकता दूर कर शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकता है।

विंड चाइम क्या है और यह कैसे काम करता है?

विंड चाइम धातु, बांस, कांच या लकड़ी की छोटी-छोटी छड़ियों या घंटियों का बना हुआ एक सजावटी आइटम है। जब हवा चलती है, तो ये छड़ियां या घंटियां आपस में टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। फेंगशुई में इस ध्वनि को 'शुद्धिकरण की आवाज' माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। विंड चाइम घर के रुकी हुई ऊर्जा को गतिशील बनाती है, जिससे वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है।

विंड चाइम के लाभ

घर में तनाव, झगड़े या उदासी का माहौल हो, तो विंड चाइम लगाने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इसे दक्षिण-पूर्व दिशा (मनी कॉर्नर) में लगाने से आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और नए अवसर आते हैं। फेंगशुई के अनुसार, उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में विंड चाइम लगाने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार होता है। वहीं दक्षिण-पश्चिम दिशा में इसे लगाने से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। मुख्य द्वार के पास विंड चाइम टांगने से बाहर से आने वाली बुरी ऊर्जा रुक जाती है।

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विंड चाइम टांगने की सही दिशा

फेंगशुई में दिशा का बहुत महत्व है। गलत दिशा में लगाने से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है।

दक्षिण-पूर्व: धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी दिशा। यहां 6 या 8 छड़ियों वाला मेटल विंड चाइम लगाएं।

पूर्व दिशा: स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए इस दिशा में लकड़ी या बांस का विंड चाइम टांगना सही होता है।

उत्तर दिशा: करियर और अवसर बढ़ाने के लिए इस दिशा में मेटल विंड चाइम लगाएं।

उत्तर-पूर्व: ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस दिशा में विंड चाइम टांगना शुभ होता है।

मुख्य द्वार के पास: बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को रोकने के लिए मेन गेट पर विंड चाइम जरूर लगाएं।

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विंड चाइम चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

  1. हमेशा 6, 8 या 9 छड़ियों वाला विंड चाइम चुनें। 5 छड़ियों वाला कम प्रभावी होता है।
  2. मेटल विंड चाइम धन क्षेत्र के लिए अच्छा है, जबकि बांस या लकड़ी का स्वास्थ्य और परिवार के लिए।
  3. टूटे या खराब विंड चाइम कभी न लगाएं, इससे नेगेटिविटी बढ़ सकती है।
  4. इसे साफ और चमकदार रखें।

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विंड चाइम फेंगशुई का एक सरल और शक्तिशाली उपाय है। सही दिशा और नियम से लगाने पर यह घर से नेगेटिविटी दूर कर सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ाता है। अगर आप भी घर में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो आज ही सही जगह पर एक अच्छा विंड चाइम टांगें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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