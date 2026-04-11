Feng Shui Tips: घर से नेगेटिविटी दूर करेगा विंड चाइम, जानें इसे टांगने की सही दिशा
Feng Shui Tips: घर से नेगेटिविटी दूर करने और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए विंड चाइम बहुत प्रभावी है। जानिए फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम टांगने की सही दिशा, सही संख्या और महत्वपूर्ण नियम।
आजकल के तनावपूर्ण और भागदौड़ भरे जीवन में घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी हो गया है। फेंगशुई के अनुसार, घर में नेगेटिविटी दूर करने और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए विंड चाइम एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय है। यह ना सिर्फ घर की सजावट बढ़ाता है, बल्कि हवा के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा को भी घर के कोने-कोने तक पहुंचाता है। अगर सही दिशा और नियम के अनुसार टांगा जाए, तो विंड चाइम घर से नकारात्मकता दूर कर शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकता है।
विंड चाइम क्या है और यह कैसे काम करता है?
विंड चाइम धातु, बांस, कांच या लकड़ी की छोटी-छोटी छड़ियों या घंटियों का बना हुआ एक सजावटी आइटम है। जब हवा चलती है, तो ये छड़ियां या घंटियां आपस में टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। फेंगशुई में इस ध्वनि को 'शुद्धिकरण की आवाज' माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। विंड चाइम घर के रुकी हुई ऊर्जा को गतिशील बनाती है, जिससे वातावरण हल्का और सकारात्मक हो जाता है।
विंड चाइम के लाभ
घर में तनाव, झगड़े या उदासी का माहौल हो, तो विंड चाइम लगाने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। इसे दक्षिण-पूर्व दिशा (मनी कॉर्नर) में लगाने से आर्थिक रुकावटें दूर होती हैं और नए अवसर आते हैं। फेंगशुई के अनुसार, उत्तर-पूर्व या पूर्व दिशा में विंड चाइम लगाने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य में सुधार होता है। वहीं दक्षिण-पश्चिम दिशा में इसे लगाने से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं। मुख्य द्वार के पास विंड चाइम टांगने से बाहर से आने वाली बुरी ऊर्जा रुक जाती है।
विंड चाइम टांगने की सही दिशा
फेंगशुई में दिशा का बहुत महत्व है। गलत दिशा में लगाने से उल्टा प्रभाव पड़ सकता है।
दक्षिण-पूर्व: धन और समृद्धि बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी दिशा। यहां 6 या 8 छड़ियों वाला मेटल विंड चाइम लगाएं।
पूर्व दिशा: स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए इस दिशा में लकड़ी या बांस का विंड चाइम टांगना सही होता है।
उत्तर दिशा: करियर और अवसर बढ़ाने के लिए इस दिशा में मेटल विंड चाइम लगाएं।
उत्तर-पूर्व: ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस दिशा में विंड चाइम टांगना शुभ होता है।
मुख्य द्वार के पास: बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा को रोकने के लिए मेन गेट पर विंड चाइम जरूर लगाएं।
विंड चाइम चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान
- हमेशा 6, 8 या 9 छड़ियों वाला विंड चाइम चुनें। 5 छड़ियों वाला कम प्रभावी होता है।
- मेटल विंड चाइम धन क्षेत्र के लिए अच्छा है, जबकि बांस या लकड़ी का स्वास्थ्य और परिवार के लिए।
- टूटे या खराब विंड चाइम कभी न लगाएं, इससे नेगेटिविटी बढ़ सकती है।
- इसे साफ और चमकदार रखें।
विंड चाइम फेंगशुई का एक सरल और शक्तिशाली उपाय है। सही दिशा और नियम से लगाने पर यह घर से नेगेटिविटी दूर कर सुख-शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ाता है। अगर आप भी घर में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो आज ही सही जगह पर एक अच्छा विंड चाइम टांगें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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