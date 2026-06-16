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फेंग शुई: इन 5 आसान काम से बढ़ाएं अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी, नहीं रहेगा क्लेश और पैसों की तंगी

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Feng shui Tips for positive energy : अगर आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ गई हैं, परिवार में क्लेश का माहौल बना रहता है, सेहत प्रभावित हो रही है या करियर में सफलता का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं तो इसका एक कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है।

फेंग शुई: इन 5 आसान काम से बढ़ाएं अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी, नहीं रहेगा क्लेश और पैसों की तंगी

फेंग शुई : कई बार मेहनत करने के बाद मनचाहा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। कई बार घर की नेगेटिव एनर्जी भी लाइफ को प्रभावित करती है। फेंग शुई को चीनी वास्तु शास्त्र के रूप में जाना जाता है। अगर आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें बढ़ गई हैं, परिवार में क्लेश का माहौल बना रहता है, सेहत प्रभावित हो रही है या करियर में सफलता का स्वाद नहीं चख पा रहे हैं तो इसका एक कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। ऐसे में फेंग शुई में बताए गए कुछ उपाय आपके कारगर साबित हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए-

इन 5 आसान काम से बढ़ाएं अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी, नहीं रहेगा क्लेश और पैसों की तंगी

घर में रखें कछुआ

घर में उत्तर की दिशा का संबंध धन के देवता कुबेर जी से है। फेंग शुई विद्या के अनुसार, घर में कछुआ रखना बेहद शुभ माना जाता है। इसलिए उत्तर दिशा में पानी के जार में कछुआ रखने से आर्थिक दिक्कतें दूर हो सकती हैं। उत्तर दिशा में कछुआ रखने से भगवान कुबेर की कृपा दृष्टि बनी रहती है।

घर में रखें जेड प्लांट

जेड प्लांट वास्तु की दृष्टि से काफी लकी माना जाता है। आपके घर में न केवल ये पौधा ऑक्सीजन बढ़ाएगा बल्कि सुख-समृद्धि में वृद्धि भी करेगा। मान्यता है इस पौधे को घर के एन्ट्रेंस पर रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है।

लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लगाएं

घर में लाफिंग बुद्धा रखने से पैसों की तंगी दूर होती है। फेंगशुई विद्या के अनुसार, घर में लाफिंग बुद्धा रखना बेहद शुभ माना जाता है। ज्यादातर मेन डोर के सामने लाफिंग बुद्धा को रखना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि घर में घुसते ही पहली नजर लाफिंग बुद्धा पर पड़े।

साफ-सफाई बहुत जरूरी

घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा ही रखना चाहिए। घर की उत्तर दिशा को भी साफ रखें। हमेशा ध्यान रखें की आपके मुख्य द्वार पर किसी भी तरह की गंदगी इकट्ठा न हो। वहीं, इस बात का भी ध्यान रखें की मुख्य द्वार समेत घर के किसी भी कोने में अंधेरा न हो।

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चीनी सिक्के

फेंग शुई विद्या में चीनी सिक्कों का काफी महत्व है। माना जाता है इन सिक्कों को लाल रंग के कपड़ें में बांधकर तिजोरी के अंदर रखने से कंगाली दूर होती है। घर में पॉजिटिव बढ़ाने के लिए आप चीनी सिक्के रख सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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