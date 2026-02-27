फेंगशुई टिप्स: घर के मेनडोर को ना करें गलती से भी नजरअंदाज, इस चीज को लगाते ही दूर होगी नेगेटिविटी
Feng Shui Tips for Main Door: फेंगशुई के अनुसार अगर घर के मेनडोर को सजाया जाए तो घर में बरकत आती है। साथ ही घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। नीचे जानें कि फेंगशुई के हिसाब से मेनडोर में कौन सी चीज जरूर लगानी चाहिए?
Feng Shui Tips for Main Door: फेंगशुई का काम हमारे आसपास सही एनर्जी क्रिएट करने की कला है। यही वो जगह होती है जहां से घर के अंदर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एनर्जी की एंट्री होती है। ऐसे में मेनडोर की साफ-सफाई से लेकर इसका सुंदर होना जरूरी होता है। माना जाता है कि ये जगह जब व्यवस्थित हो और यहां पर सही तरीके से रोशनी आती हो तो इससे घर में सुख-शांति आती है। वहीं फेंगशुई के अनुसार दरवाजे के रंग और आसपास के माहौल का भी असर हमारी जिंदगी पर देखने को मिलता है। आम तौर पर डेकॉर के नाम पर लोग यहां पर कुछ भी रख देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फेंगशुई के हिसाब से घर के मेनडोर पर एक चीज जरूर लगानी चाहिए। इसके बारे में नीचे विस्तार से जानें-
मेनडोर पर लगाएं विंड चाइम
विंड चाइम को लोग अक्सर अपने घर की बालकनी में लगाते हैं। फेंगशुई के हिसाब से इसे मेनडोर की ओर लगाना चाहिए। इसकी ध्वनि से सारी नेगेटिविटी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। साथ ही ये हमेशा पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। ऐसे में इसकी मौजूदगी से घर में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। हालांकि मेनडोर के लिए विंड चाइम का चुनाव करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसा विंड चाइम नहीं लेना चाहिए जिसका शोर ज्यादा हो।
फेंगुशई में विंड चाइम का महत्व
बता दें कि फेंगशुई में विंड चाइम को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल ये प्रकृति की 5 मेन तत्वों का प्रतीक माना जाता है। ये पांच तत्व हवा, धातु, पृथ्वी, पानी और आग हैं। हवा के चलते जब भी विंड चाइम की आवाज निकलती है तो इसकी धुन से हमें एक अलग तरह का सुकून मिलता है। फेंगशुई की भाषा में विंड चाइम से निकलने वाली आवाज ची होती है और इसका मतलब ये पांच तत्व और उनकी आवाज है। माना जाता है कि इससे घर में खूब बरकत आती है। ऐसे में मेनडोर पर विंड चाइम जरूर लगाना चाहिए।
विंड चाइम के लिए लकी दिशा
फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम को हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके लिए सही दिशा का होना जरूरी है। आप जब भी मेनडोर पर इसे लगाएं तो कोशिश करें कि इसे हमेशा पश्चिम दिशा की ओर ही लगाई जाए। इसके अलावा विंड चाइम को पश्चिम दिशा में भी लगाना शुभ माना जाता है।
रखें इस बात का ध्यान
जब भी आप घर के लिए विंड चाइम लेने जाए तो कुछ चीजों को ध्यान में रखें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितनी छड़ों वाला विंड चाइम खरीदा जाए? फेंगशुई के अनुसार हमेशा 7 या 8 रॉड वाली विंड चाइम को ही मेनडोर पर लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में सौभाग्य आता है और घर के सभी सदस्य खुश रहते हैं।
फेंगशुई के अनुसार करें ये काम
अब सिर्फ विंड चाइम को लगाने से ही घर की सुख-शांति नहीं बनी रह सकती है। इसके लिए आपको कुछ और जरूरी चीजें करने की जरूरत है। फेंगशुई के अनुसार घर के मेनडोर पर कभी भी मिट्टी नहीं जमा होनी चाहिए। ऐसे में रोजाना साफ-सफाई जरूरी है। इसके अलावा घर के बाहर कभी भी जूता-चप्पल फैलाकर ना रखें। साथ ही आपको मेनडोर खुलते वक्त कैसी आवाज कर रहा है, इस ओर भी ध्यान दें। फेंगशुई के अनुसार दरवाजा हमेशा स्मूदली ही खुलना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
