फेंगशुई टिप्स: घर के मेनडोर को ना करें गलती से भी नजरअंदाज, इस चीज को लगाते ही दूर होगी नेगेटिविटी

Feb 27, 2026 02:49 pm IST
Feng Shui Tips for Main Door: फेंगशुई के अनुसार अगर घर के मेनडोर को सजाया जाए तो घर में बरकत आती है। साथ ही घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आती है। नीचे जानें कि फेंगशुई के हिसाब से मेनडोर में कौन सी चीज जरूर लगानी चाहिए?

Feng Shui Tips for Main Door: फेंगशुई का काम हमारे आसपास सही एनर्जी क्रिएट करने की कला है। यही वो जगह होती है जहां से घर के अंदर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव एनर्जी की एंट्री होती है। ऐसे में मेनडोर की साफ-सफाई से लेकर इसका सुंदर होना जरूरी होता है। माना जाता है कि ये जगह जब व्यवस्थित हो और यहां पर सही तरीके से रोशनी आती हो तो इससे घर में सुख-शांति आती है। वहीं फेंगशुई के अनुसार दरवाजे के रंग और आसपास के माहौल का भी असर हमारी जिंदगी पर देखने को मिलता है। आम तौर पर डेकॉर के नाम पर लोग यहां पर कुछ भी रख देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फेंगशुई के हिसाब से घर के मेनडोर पर एक चीज जरूर लगानी चाहिए। इसके बारे में नीचे विस्तार से जानें-

मेनडोर पर लगाएं विंड चाइम

विंड चाइम को लोग अक्सर अपने घर की बालकनी में लगाते हैं। फेंगशुई के हिसाब से इसे मेनडोर की ओर लगाना चाहिए। इसकी ध्वनि से सारी नेगेटिविटी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। साथ ही ये हमेशा पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। ऐसे में इसकी मौजूदगी से घर में नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। हालांकि मेनडोर के लिए विंड चाइम का चुनाव करते वक्त कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसा विंड चाइम नहीं लेना चाहिए जिसका शोर ज्यादा हो।

फेंगुशई में विंड चाइम का महत्व

बता दें कि फेंगशुई में विंड चाइम को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दरअसल ये प्रकृति की 5 मेन तत्वों का प्रतीक माना जाता है। ये पांच तत्व हवा, धातु, पृथ्वी, पानी और आग हैं। हवा के चलते जब भी विंड चाइम की आवाज निकलती है तो इसकी धुन से हमें एक अलग तरह का सुकून मिलता है। फेंगशुई की भाषा में विंड चाइम से निकलने वाली आवाज ची होती है और इसका मतलब ये पांच तत्व और उनकी आवाज है। माना जाता है कि इससे घर में खूब बरकत आती है। ऐसे में मेनडोर पर विंड चाइम जरूर लगाना चाहिए।

विंड चाइम के लिए लकी दिशा

फेंगशुई के अनुसार विंड चाइम को हमेशा सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके लिए सही दिशा का होना जरूरी है। आप जब भी मेनडोर पर इसे लगाएं तो कोशिश करें कि इसे हमेशा पश्चिम दिशा की ओर ही लगाई जाए। इसके अलावा विंड चाइम को पश्चिम दिशा में भी लगाना शुभ माना जाता है।

रखें इस बात का ध्यान

जब भी आप घर के लिए विंड चाइम लेने जाए तो कुछ चीजों को ध्यान में रखें। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कितनी छड़ों वाला विंड चाइम खरीदा जाए? फेंगशुई के अनुसार हमेशा 7 या 8 रॉड वाली विंड चाइम को ही मेनडोर पर लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में सौभाग्य आता है और घर के सभी सदस्य खुश रहते हैं।

फेंगशुई के अनुसार करें ये काम

अब सिर्फ विंड चाइम को लगाने से ही घर की सुख-शांति नहीं बनी रह सकती है। इसके लिए आपको कुछ और जरूरी चीजें करने की जरूरत है। फेंगशुई के अनुसार घर के मेनडोर पर कभी भी मिट्टी नहीं जमा होनी चाहिए। ऐसे में रोजाना साफ-सफाई जरूरी है। इसके अलावा घर के बाहर कभी भी जूता-चप्पल फैलाकर ना रखें। साथ ही आपको मेनडोर खुलते वक्त कैसी आवाज कर रहा है, इस ओर भी ध्यान दें। फेंगशुई के अनुसार दरवाजा हमेशा स्मूदली ही खुलना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

