Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़feng shui tips for keeping fish in aquarium to attract wealth prosperity and money
फेंगशुई टिप्स: एक्वेरियम में मछलियां रखते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

फेंगशुई टिप्स: एक्वेरियम में मछलियां रखते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?

संक्षेप:

एक्वेरियम रखना और मछलियां पालना कोई साधारण काम नहीं है। अगर गलत तरीके से रखा जाए, तो यह नकारात्मक ऊर्जा भी ला सकता है। फेंगशुई विशेषज्ञों के अनुसार, एक्वेरियम में मछलियां रखते समय कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है।

Jan 11, 2026 05:24 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फेंगशुई में एक्वेरियम को घर में धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा (ची) लाने का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। पानी धन का प्रतीक है और मछलियां जीवन ऊर्जा को बढ़ाती हैं। लेकिन एक्वेरियम रखना और मछलियां पालना कोई साधारण काम नहीं है। अगर गलत तरीके से रखा जाए, तो यह नकारात्मक ऊर्जा भी ला सकता है। फेंगशुई विशेषज्ञों के अनुसार, एक्वेरियम में मछलियां रखते समय कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। सही दिशा, संख्या, रंग और रखरखाव से ही यह धन और सुख लाता है। आइए जानते हैं एक्वेरियम में मछलियां रखने के महत्वपूर्ण नियम और टिप्स।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक्वेरियम की सही दिशा

फेंगशुई में एक्वेरियम की दिशा सबसे महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा उत्तर दिशा या दक्षिण-पूर्व दिशा (धन कोण) में रखना चाहिए। उत्तर दिशा करियर और अवसरों के लिए शुभ है, जबकि दक्षिण-पूर्व धन और समृद्धि का कोण है। मुख्य द्वार के सामने या बेडरूम में कभी ना रखें। एक्वेरियम को ऐसी जगह रखें जहां सूर्य की रोशनी सीधी ना पड़े, लेकिन अप्रत्यक्ष रोशनी जरूर आए। गलत दिशा में रखने से धन का प्रवाह रुक सकता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है।

मछलियों की संख्या और रंग

मछलियों की संख्या फेंगशुई में बहुत महत्व रखती है। सबसे शुभ संख्या है 9 मछलियां (8 लाल-काली और 1 काली)। यह संख्या धन और सफलता का प्रतीक है। 8 मछलियां धन आकर्षित करती हैं, जबकि 1 काली मछली नकारात्मक ऊर्जा को सोखती है। कभी भी 4 या 7 मछलियां ना रखें, क्योंकि ये अशुभ मानी जाती हैं। रंग में लाल, काली और सुनहरी मछलियां सबसे अच्छी हैं। लाल मछली सूर्य की ऊर्जा देती है, काली नकारात्मकता सोखती है और सुनहरी धन लाती है। मछलियां स्वस्थ और जीवंत रहनी चाहिए - मरी हुई मछली तुरंत निकालें, वरना नुकसान होता है।

एक्वेरियम की सफाई और रखरखाव

फेंगशुई में एक्वेरियम का पानी हमेशा साफ और बहता हुआ होना चाहिए। पानी गंदा होने पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और धन हानि होती है। हर 7-10 दिन में पानी बदलें। पानी क्लोरीन मुक्त होना चाहिए। एक्वेरियम में हवा का पंप लगाएं, ताकि पानी में ऑक्सीजन बनी रहे। पौधे या क्रिस्टल (जैसे क्वार्ट्ज) रखें, लेकिन ज्यादा सामान ना भरें। एक्वेरियम को हमेशा साफ रखें - गंदगी धन के प्रवाह को रोकती है। मछलियों को अच्छा खाना दें और उनकी देखभाल करें। स्वस्थ मछलियां घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं।

टिप्स और सावधानियां

एक्वेरियम के पास लाल रिबन या लाल कपड़ा बांधें - यह धन ऊर्जा को मजबूत करता है। एक्वेरियम को कभी बेडरूम या किचन में ना रखें। बाथरूम के पास भी नहीं होना चाहिए। अगर घर में पहले से धन की कमी है तो 9 मछलियां रखें। एक्वेरियम में छोटी-छोटी सुनहरी मूर्तियां या सिक्के रख सकते हैं। मछलियां मर जाएं, तो तुरंत बदलें और पुरानी मछली को सम्मानपूर्वक बहते पानी में प्रवाहित करें। नियमित रखरखाव और सकारात्मक सोच रखें तो एक्वेरियम घर में बरकत और समृद्धि लाता है।

फेंगशुई में लकी बैम्बू के साथ एक्वेरियम सबसे शक्तिशाली उपाय है। सही दिशा, संख्या और देखभाल से घर में धन और सुख बढ़ता है। इन नियमों का पालन करें तो जीवन में बरकत आएगी और नकारात्मकता दूर होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
Fengshui tips Vastu Shastra
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने