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Feng Shui Tips: घर में रखें फेंगशुई से जुड़ी ये 5 चीजें, खत्म होगी नेगेटिविटी, नोट कर लें नियम

Apr 09, 2026 11:15 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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Feng Shui Tips: फेंगशुई मानता है कि घर में कुछ विशेष वस्तुओं को सही दिशा और स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसी कड़ी में हम आपको ऐसी 5 फेंगशुई चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक मानी जाती हैं।

Feng Shui Tips: घर में रखें फेंगशुई से जुड़ी ये 5 चीजें, खत्म होगी नेगेटिविटी, नोट कर लें नियम

जिस तरह से वास्तु शास्त्र में घर से जुड़ी हर वस्तु की सही दिशा, स्थान, उपाय आदि बताए गए हैं, ठीक इसी तरह फेंगशुई टिप्स भी हैं जिनका ख्याल रखने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसलिए फेंगशुई को चीन का वास्तु शास्त्र भी कहते हैं। फेंगशुई का शाब्दिक अर्थ है वायु और जल। घर का निर्माण किस प्रकार करें, कैसे घर को सुंदर बनाएं, घर में क्या-क्या सामान होना चाहिए? इन सभी बातों की जानकारी हमें फेंगशुई में आसानी से मिलती है। फेंगशुई मानता है कि घर में कुछ विशेष वस्तुओं को सही दिशा और स्थान पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इसी कड़ी में हम आपको ऐसी 5 फेंगशुई चीजों के बारे में बता रहे हैं, जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में सहायक मानी जाती हैं।

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तीन टांग वाला मेंढक

फेंगशुई में तीन टांगों वाला मेंढक बेहद शुभ और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। खासतौर पर मुंह में सिक्का दबाए हुए मेंढक को धन आकर्षित करने वाला माना जाता है। इसे घर के अंदर मुख्य द्वार के पास रखना लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि इसे रसोई या बाथरूम में न रखें, क्योंकि ऐसा करना नकारात्मक प्रभाव ला सकता है।

फेंगशुई कछुआ

फेंगशुई के मुताबिक कछुआ दीर्घायु, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह घर में चल रही बाधाओं को धीरे-धीरे दूर करता है। यदि आप आर्थिक परेशानियों या अनावश्यक खर्च से जूझ रहे हैं, तो धातु का कछुआ रखना शुभ माना जाता है। इसे पानी से भरे कांच के पात्र में रखकर उत्तर दिशा में स्थापित करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी स्थिति बेहतर होती है और कार्यों में स्थिरता आती है।

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ड्रैगन का जोड़ा

फेंगशुई में दो ड्रैगन का जोड़ा समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इनके पंजों में मौजूद मोती ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ड्रैगन को फेंगशुई के चार दिव्य प्राणियों में शामिल किया गया है और यह साहस, पुरुषत्व व वीरता का प्रतिनिधित्व करता है। डबल ड्रैगन को घर की किसी भी दिशा में रखा जा सकता है, लेकिन पूर्व दिशा में रखना सबसे अधिक शुभ और लाभकारी माना जाता है।

चीनी सिक्के

फेंगशुई के चीनी सिक्के समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे के हैंडल पर सिक्के लटकाना फेंगशुई में धन, संपत्ति और सौभाग्य को आकर्षित करने का आसान उपाय माना जाता है। इसके लिए आप तीन पुराने चीनी सिक्कों को लाल धागे या रिबन में बांधकर दरवाजे के हैंडल पर टांग सकते हैं। ध्यान रखें कि सिक्के दरवाजे की अंदर की ओर लटकें, बाहर की तरफ नहीं। साथ ही, यह उपाय सिर्फ मुख्य द्वार पर ही करें, हर दरवाजे पर सिक्के लगाना सही नहीं माना जाता।

लॉफिंग बुद्धा

अगर आप आर्थिक सफलता पाना चाहते हैं, तो लॉफिंग बुद्धा घर में जरूर रखें। अपने लिविंग रूम में मुख्य द्वार से तिरछी तरफ एक हंसता हुआ लाफिंग बुद्धा रखें। ऐसा करने से आके जीवन में समृद्धि आने के योग बनेंगे। लाफिंग बुद्धा मुख्य द्वार के एकदम सामने न रखें। बुद्धा समृद्धि के देवता हैं। इनकी मुस्कान में ही समृद्धि है। इसके अलावा घर की दक्षिण-पूर्व दिशा में रखने से धन से जुड़ी एनर्जी एक्टिव होती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।

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परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।

धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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