Feng Shui Tips: बुरे सपनों से टूट जाती है नींद? ड्रीम कैचर देगा हर मुश्किल का हल

Dream Catcher Benefits in Hindi: फेंगशुई में कुछ चीजों का जिक्र किया गया है कि इनको घर में रखने से सुख-शांति बनी रहती है। ड्रीम कैचर भी इसी में से एक है। ड्रीम कैचर की वजह से ना सिर्फ आप घर को सजा सकते हैं बल्कि इसके अनगिनत फायदों का भी लुत्फ उठा सकते हैं।

घर को सजाने से उसमें अलग तरह की एनर्जी आ जाती है। किसी शोपीस या फिर प्लॉन्ट्स को रखने के लिए सही दिशा और सही रंग का चयन किया जाए तो किसी भी कोने को नया रूप दिया जा सकता है। सौभाग्य और सुख-समृद्धि के लिए घर में फेंगशुई की कुछ चीजों को रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। बात की जाए ड्रीम कैचर की तो बहुत लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक सजावट की ही चीज है। बता दें कि खूबसूरत सा दिखने वाला ये प्यारा सा पीस अपने साथ ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी लिए आता है। चलिए जानते हैं कि फेंगुशई में इसको लेकर क्या-क्या कहा गया है?

ड्रीम कैचर के फायदे ड्रीम कैचर की वजह से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। अगर किसी को रात में बुरे सपने आते हैं तो उनके लिए भी ड्रीम कैचर अच्छी एनर्जी लेकर आता है। जिन लोगों की नींद कच्ची है या फिर उसमें बार-बार खलल पड़ती है, उनके लिए भी ड्रीम कैचर किसी मिरेकल से कम नहीं है। अगर आप इसे घर में लाकर सजाते हैं तो इससे आसपास का माहौल काफी शांत रहेगा। इसकी मौजूदगी से घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। इसके एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि इसकी वजह से आप खुद भी हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। इसी कड़ी में धीरे-धीरे आपको अपनी लाइफ में कई सकारात्मक बदलाव भी दिखेंगे।

इस जगह लगाएं ड्रीम कैचर जिन लोगोंं का ध्यान बहुत ही ज्यादा भटकता है, उनके लिए भी ड्रीम कैचर फायदेमंद साबित होता है। इसे हमेशा ऐसी जगह ही लगाना चाहिए, जहां से ये हवा में आसानी से झूल पाए। इसे बेडरूम और बालकनी के आसपास लगाना सही रहेगा। अगर आप फेदर वाला ड्रीम कैचर लाए हैं तो इसे गलती से भी ऐसी जगह ना लटकाएं, जहां इस पर सामने से हवा आए। इससे आपके फेदर खराब हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें कि अगर ड्रीम कैचर को सही जगह नहीं लगाया गया तो ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव एनर्जी भी फ्लो कर सकता है। आप कभी भी गलती से इसे बाथरूम के आसपास ना लगाएं। अगर दिशा की बात करें तो ड्रीम कैचर को हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए।