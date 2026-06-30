फेंगशुई टिप्स: पायदान के नीचे रखें ये 2 चीजें, खराब एनर्जी नहीं लांघ पाएगी घर की चौखट
Doormat Feng Shui Tips: फेंगशुई के अनुसार मुख्य द्वार के पायदान के पास कुछ उपाय करने से आप घर में बरकत ला सकते हैं। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में।
फेंगशुई हो या फिर वास्तु शास्त्र मुख्य द्वार को दोनों में ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। दरअसल इसे वो जगह मानते हैं जहां से घर में खराब या अच्छी ऊर्जा प्रवेश करती है। इसी वजह से हमेशा इसे साफ और सजाकर रखने की सलाह दी जाती है। मुख्य द्वार को सजाने के लिए लोग कई तरह का डेकॉर करते हैं। विंड चाइम, मूर्ति, प्लांट्स और पायदान समेत कई चीजों को यहां रखा जाता है। अगर यहीं पर फेंगशुई के कुछ उपाय कर लिए जाए तो काफी हद तक घर में नेगेटिव ऊर्जा को आने से रोका जा सकता है। आज पायदान से जुड़े कुछ उपाय के बारे में जानेंगे। फेंगशुई के नियमों के अनुसार पायदान के नीचे कुछ चीजें रखने से बहुत लाभ मिल सकते हैं।
1. सेंधा नमक या फिर फिटकरी
फेंगशुई के अनुसार पायदान के नीचे सेंधा नमक या फिर फिटकरी रखने से नेगेटिव एनर्जी को घर में आने से रोका जा सकता है। बस आपको एक पोटली या फिर कागज में थोड़ा सा सेंधा नमक या फिर फिटकरी लेना है। माना जाता है कि ये पोटली बाहर से आने वाली हर खराब ऊर्जा को अपने अंदर समेत लेती है। अगर घर में घुसते ही आपको भारीपन सा महसूस होता है या फिर मन भारी-भारी सा लगने लगता है तो इस उपाय को किया जा सकता है। इस उपाय को करते हुए बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसे समय-समय पर बदला जाए।
2. फेंगशुई वाले सिक्के
आपने देखा होगा कि फेंगशुई के तीन सिक्के आते हैं जोकि लाल रंग के रिबन में बंधे होते हैं। इन्हें फेंगशुई में काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे पायदान के नीचे रखने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। फेंगशुई के अनुसार घर में बरकत लाने के लिए ये उपाय सबसे अच्छा है। पढ़ने में ये उपाय बहुत ही आसान लग सकते हैं लेकिन फिर भी इससे जुड़ी बातों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।
ना करें ये गलतियां
अगर आपका पायदान फटा हुआ है या फिर गंदा है तो उसे तुरंत बदल दें। कोशिश करें कि मुख्य दरवाजे के सामने ज्यादा कबाड़ ना रखें और ना ही कोई टूटा हुआ सामान यहां पर रहने दें। मुख्य द्वार पर कभी भी जूते या फिर चप्पलों का ढेर ना लगाएं। फेंगशुई के अनुसार मुख्य द्धार जितना अच्छा और साफ होगा घर में पॉजिटिव ऊर्जा उतनी ही आएगी। इससे घर का माहौल काफी अच्छा रहने लगेगा।
कितने दिन में बदलें ये चीजें?
अगर आप अपने पायदान के नीचे फिटकरी या फिर सेंधा नमक रखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे 15 से 30 दिन के अंदर बदल दें। इसके बाद फिर से वहां पर नई पोटली या फिर कागज रख दें। वहीं चीनी सिक्कों को आप दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं। हालांकि इन्हें भी कुछ दिन में साफ कर लें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र