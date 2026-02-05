Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़feng shui tips for chinese new year: do these 3 things before 17 february 2026
Feng Shui Tips: 17 फरवरी से पहले घर में कर लें ये 3 काम, चाइनीज न्यू ईयर जिंदगी में लाएगा सौभाग्य

Feng Shui Tips: 17 फरवरी से पहले घर में कर लें ये 3 काम, चाइनीज न्यू ईयर जिंदगी में लाएगा सौभाग्य

संक्षेप:

फेंगशुई के अनुसार अगर चाइनीज न्यू ईयर से पहले कुछ काम कर लिए जाए तो घर में बरकत आती है। नीचे विस्तार से समझें कि चाइनीज न्यू ईयर से पहले घर में क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं?

Feb 05, 2026 05:44 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Feng Shui Tips for Chinese New Year: फेंगशुई एक चाइनीज तरीका है जोकि हमें समझाता है कि घर में मौजूद चीजें ही किस तरह से हमारी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। घर में अच्छी और बुरी हर तरह की ऊर्जा होती है। फेंगशुई के कुछ नियमों का पालन करके हम समय-समय पर घर से बुरी ऊर्जा को बाहर कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार अगर घर साफ-सुथरा हुआ होता है और इसे अच्छे से सजाया जाए तो यहां पर हमेशा अच्छी ऊर्जा ही बनी रहती है। ऐसे में मन भी खुश रहता है और जिंदगी में किसी भी तरह की कोई भी बाधा नहीं आती है। बता दें कि 17 फरवरी को चाइनीज न्यू ईयर की शुरुआत हो रही है। इस दौरान फेंगशुई के कुछ उपाय आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें कि चाइनीज न्यू ईयर कोई नई शुरुआत का दिन कहते हैं। इस दिन लोग पुरानी चीजों से आगे बढ़कर खुशियों का दामन पकड़ते हैं। मान्यता है कि अगर चाइनीज न्यू ईयर से पहले अगर घर में कुछ चीजें कर ली जाएं तो इससे घर में सौभाग्य आता है और जिंदगी में खुशहाली की एंट्री होती है।

चाइनीज न्यू ईयर से पहले करें ये काम

1. कर लें घर की सफाई

चाइनीज न्यू ईयर से पहले अपने घर को पूरी तरह से साफ कर लें। फेंगशुई के अनुसार ऐसा करने से घर से दुर्भाग्य चला जाता है और ऐसे में हम आने वाली समृद्धि के लिए जगह बनाते हैं। इस बात ध्यान रखें कि चाइनीज न्यू ईयर वाले दिन ऐसा करने से बचें। अगर ऐसा करेंगे तो घर आया सौभाग्य बर्बाद हो सकता है। इस वजह से ये काम एक दिन पहले ही करना सही होता है। इसके अलावा घर के मेनडोर को अच्छे से साफ करें। फेंगशुई के नियमों के हिसाब से घर का मेनडोर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से घर में सारी एनर्जी प्रवेश करती है। इसीलिए इसकी साज सज्जा में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और चाइनीज न्यू ईयर से एक दिन पहले तो इसे अच्छे से साफ करना चाहिए।

2. करें लाल रंग की चीजों का इस्तेमाल

फेंगशुई के हिसाब से लाल रंग में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है और ये घर में सकारात्मकता और खुशहाली भी ले आती है। लाल रंग से घर की सारी खराब एनर्जी बाहर चली जाती है। ऐसे में घर के मेनडोर पर लाल रंग की कोई ना कोई चीज जरूर सजानी चाहिए। इस दिन लाल रंग के लालटेन और कागज से बने कटआउट से घर को सजाने का खूब चलन होता है।

ये भी पढ़ें:फेंगशुई टिप्स: डाइनिंग हॉल में रखें ये नाजुक सी चीज, खुल जाएंगे तरक्की के रास्ते
ये भी पढ़ें:फेंगशुई टिप्स: मुख्य द्वार के ठीक सामने भूलकर भी ना लगाएं ये चीज नहीं होता शुभ
ये भी पढ़ें:फेंगशुई टिप्स: कमरे में खुली छोड़ देते हैं अलमारी तो हो जाएं सतर्क!
ये भी पढ़ें:फेंगशुई टिप्स: शादी से जुड़ी सारी दिक्कतों को दूर करेंगे ये 3 नियम
ये भी पढ़ें:फेंगशुई: मुठ्ठी भर चावल से दूर होगी पैसों से जुड़ी दिक्कत, जानें उपाय

3. रखें इन बातों का ध्यान

चाइनीज न्यू ईयर के आगमन से पहले किसी भी तरह की नकारात्मक बात ना कहें। घर में सभी को सकारात्मक रहने के लिए कहें। इससे घर का माहौल ठीक होता है। इन तीन चीजों के अलावा अगर बाकी नियमों की बात की जाए तो इस दौरान ना तो किसी से उधार लें और ना ही किसी को उधार दें। चाइनीज न्यू ईयर से पहले घर के पूर्वजों का आशीर्वाद लें। अपने ईष्ट देवता को याद करें। कोशिश करें कि घर में हमेशा सुगंधित चीजों का इस्तेमाल हो।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो


गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


विशेषज्ञता

वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफल

और पढ़ें
Fengshui tips
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने