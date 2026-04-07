फेंगशुई टिप्स: दीवार पर किस ओर टांगी है आपने घड़ी? सही दिशा का चुनाव करते ही बदलेगी किस्मत
फेंगशुई केअनुसार कुछ चीजों की प्लेसमेंट सही होनी जरूरी है। घड़ी भी उन्हीं में से एक है। अगर घड़ी को सही दिशा में ना रखा जाए तो कई काम रुक जाते हैं। आइए जानते हैं कि घड़ी को लेकर फेंगशुई में क्या नियम बताए गए हैं।
फेंगशुई और वास्तु शास्त्र को समझने में लोग गलती कर देते हैं। कई लोग इसे एक ही समझ बैठते हैं। वैसे इनके नियम कुछ-कुछ एक जैसे ही हैं लेकिन फिर इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। फेंगशुई के अनुसार घर में मौजूद कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन और जीवन पर असर डालती हैं और घड़ी भी इन्हीं में से एक चीज है। आप शायद यकीन ना करें लेकिन एक घड़ी से ही घर का माहौल अच्छा और खराब हो सकता है। फेंगशुई के हिसाब से अगर घड़ी को सही दिशा में लगाया जाए तो ये घर में पॉजिटिविटी लेकर आती है लेकिन इसकी गलत दिशा चीजों को खराब भी कर सकती है। ऐसे में दीवार घड़ी से जुड़े कुछ नियमों को जानना जरूरी है।
घड़ी के लिए सही दिशा
फेंगशुई के अनुसार घड़ी को हमेशा सही दिशा में ही लगाना चाहिए। आजकल लोग डेकॉर के नाम पर घड़ी को कहीं भी लगा देते हैं। फेंगशुई में घड़ी को उत्तर या फिर पूर्व दिशा में लगाना सही माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिशा में घड़ी को लगाने से जिंदगी में अच्छे दिन आने शुरु हो जाते हैं। इसके अलावा घर का पॉजिटिव माहौल बना रहता है और इसके बाद सारे काम समय पर पूरे होने लगते हैं। उत्तर दिशा को हमेशा से ही अवसर और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। वहीं पूर्व दिशा को नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। ऐसे में इन दोनों ही दिशाओं में घड़ी को लगाना शुभ माना जाता है।
इस दिशा में ना लगाएं घड़ी
फेंगशुई के हिसाब से घड़ी को हमेशा सही दिशा में ही लगाना चाहिए। नियम के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिशा में लगी घड़ी से कामों में देरी हो सकती है या फिर हर काम में बार-बार रुकावट महसूस हो सकती है। इस वजह से घर का माहौल भी थोड़ा अलग सा हो जाता है और सब कुछ भारी सा महसूस होने लगता है। आप भी कोशिश करें कि घड़ी कभी भी इस दिशा में भूलकर भी ना लगाएं। अगर घर में कहीं पर भी घड़ी इस दिशा में है तो इसे उत्तर या फिर पूर्व की ओर लगाना ही सही होगा।
खराब या फिर बंद घड़ी ना लगा रहने दें
कई बार घड़ी के बंद हो जाने के बाद भी लोग उसे दीवार पर ही टंगे रहने देने हैं जोकि सही नहीं है। फेंगशुई में रुकी हुई घड़ी को ठहरे हुए समय के संकेत के रूप में देखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खराब बंद पड़ी हुई घड़ी हमारे हर काम में रुकावट बनती है। ऐसे में जब भी घड़ी बंद हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए। इसके अलावा घड़ी को समय-समय पर साफ भी करते रहना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से घर का माहौल हल्का होता है और सब कुछ अच्छा महसूस होता है। ऐसे में घड़ी से जुड़े इन फेंगशुई टिप्स को जरूर ध्यान देना चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें