फेंगशुई टिप्स: बेडरूम में शीशा लगवाना चाहिए या नहीं? कपल्स जान लें इससे होने वाला सबसे बड़ा नुकसान

संक्षेप: Feng Shui Tips for Home Mirror: घर में वैसे तो शीशा लगाना शुभ ही होता है लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो तो इसका परिणाम बुरा होता है। फेंगशुई के हिसाब से जानते हैं कि क्या बेडरूम में शीशा लगवा सकते हैं या नहीं?

Wed, 12 Nov 2025 03:42 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Feng Shui Tips for Mirror: घर में शीशा ना हो तो कितना खाली-खाली लगता है ना? कहीं भी बाहर जाने से पहले तैयार होते हुए हमें शीशे की जरूरत होती है। वहीं सहूलियत के लिए वाशरूम में भी शीशा होता है। बहुत कम लोगों को पता होता है की शीशे में काफी ऊर्जा होती है। वहीं ये इतना पावरफुल होता है कि सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता है। साफ और सही शीशे का होना घर में शुभ माना जाता है लेकिन वहीं अदर इसे गलत जगह और गलत दिशा में रखा जाए तो यही शीशा नकारात्मक ऊर्जा देने लगता है। इतना ही नहीं इससे निकलने वाली ऊर्जा से हमारे रिश्ते भी काफी प्रभावित होते हैं।

बेडरूम में ना रखें शीशा

फेंगशुई के नियमों के अनुसार बेडरूम में कभी भी शीशा नहीं लगाना चाहिए। अगर ड्रेसिंग टेबल है तो उसे हमेशा ड्रेसिंग रूम में रखना चाहिए। दरअसल शीशे से को बेडरूम में रखने से कपल्स के बीच झगड़े शुरू होने लगते हैं। अगर जगह नहीं है और बेडरूम में शीशे को रखना आपकी मजबूरी हो जाए तो कोशिश करें कि ये बेड के ठीक सामने ना हो। कपल्स को कभी भी इस तरह नहीं सोना चाहिए कि सोते वक्त वो शीशे में दिखें। अगर ऐसा किया जाता है तो अलगाव की स्थिति तक बन सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों के बीच में जल्द ही किसी तीसरे शख्स की भी एंट्री हो जाए। फेंगशुई के हिसाब से शीशे को कभी भी बेडरूम या बेड के सामने भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

बेडरूम के सामने शीशा

अगर सच में आपकी मजबूरी है कि बेड के सामने ही शीशे को रखना पड़ रहा है तो आपको ज्यादा निगेटिव विचार मन में लाने की जरूरत नहीं है। वास्तु और फेंगशुई में अगर नियम हैं तो निवारण की भी बात होती है। अग आपका शीशा बेड के सामने है तो सोते समय उसे किसी कपड़े से ढक दें। इससे शीशे से निकलने वाली वाइब आपसे दूर ही रहेगी।

इस दिशा में लगाएं शीशा

फेंगशुई के हिसाब से शीशे का सही दिशा में लगना भी काफी मायने रखता है। इसका जिक्र वास्तु शास्त्र में भी है। शीशे को हमेशा घर या कमरे के ईशान कोण पर ही रखना चाहिए। बता दें कि इस दिशा को सबसे शुभ माना जाता है। ईशान कोण का मतलब होता है उत्तर और पूर्व की दिशा। ऐसे में इस दिशा में ही शीशे को रखें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
