Feng Shui Tips: मुख्य द्वार के ठीक सामने भूलकर भी ना लगाएं ये चीज, घर में आती है नेगेटिविटी

संक्षेप:

फेंगशुई के अनुसार मेन डोर के सामने सोच-समझकर ही कुछ रखना चाहिए। आजकल लोग फैशन के नाम पर कुछ ऐसी चीजें यहां पर रख देते हैं जोकि सही नहीं है। नीचे विस्तार से जानें कि कौन सी ऐसी चीज है जो गलती से भी इस जगह पर नहीं रखनी चाहिए।

Feb 03, 2026 04:45 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
फेंगशुई को तमाम लोग चाइनीज वास्तु शास्त्र कहते हैं। दरअसल दोनों में ही घर की एनर्जी को सही करने के तरीके और नुस्खे बताए जाते हैं। हालांकि कई लोग एक ही समझने की गलती करते हैं लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। बात करें कि फेंगशुई में घर के हर एक कोने से जुड़े नियम बताए गए हैं। किचन हो या फिर बेडरूम या फिर मेन दरवाजा हर चीज के लिए नए-नए नियम है। आज बात करेंगे मेन दरवाजे की और इससे जुड़ी एक गलती की जो आमतौर पर लोग करते हैं। दरअसल मेन दरवाजे के खुलते ही सामने की ओर कई लोग डेकॉर के नाम पर एक ऐसी चीज रख देते हैं जोकि सही नहीं है। नीचे जानें इसके बारे में विस्तार से...

मेन डोर पर ना रखें ये चीज

आजकल देखा जाए तो डेकॉर के नाम पर लोग घरों में कई जगह शीशा लगा देते हैं। फैशन के चक्कर में कई बार लोग मेन डोर के सामने भी शीशा लगा देते हैं जोकि बहुत ही गलत है। इससे नुकसान ये होता है कि बाहर की ओर से आने वाली अच्छी एनर्जी उससे टकराती है और परिवर्तित होकर मेन डोर से ही बाहर निकल जाती है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि सामने वाले हिस्से को खालीपन से दूर करने के लिए लोग शीशा लगाते हैं लेकिन इसकी वजह से नुकसान ही होता है।

लगवा सकते हैं ये चीजें

अगर आपको भी मेनडोर के सामने वाले हिस्से को खाली नहीं देखा जा रहा है तो आप शीशे की बजाए यहां कुछ दूसरी चीजें यहां लगा सकते हैं। इस जगह पर नेचर वाले पोस्टर या फिर कोई भी अच्छी एनर्जी वाली तस्वीर लगा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर विंड चाइम भी लगा सकते हैं। इनकी एनर्जी से घर में हमेशा पॉजिटिविटी ही आती है। ऐसे में अगली बार घर में शीशे को डेकॉर के तौर पर लगाने से पहले फेंगशुई के इन नियमों का ध्यान जरूर कर लें। नहीं तो जाने-अनजाने आप बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं।

क्रेडिट: फेंगशुई के स्वर्णिम सूत्र (पंडित मनोहर लाल शर्मा)

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
