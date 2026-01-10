Feng Shui Tips: ऑफिस डेस्क पर कहीं आप भी तो नहीं रखते हैं ये 2 चीजें? तरक्की में आ सकती है बाधा

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Feng Shui Useful Tips: फेंगशुई के कुछ नियमों का पालन अगर ऑफिस में कर लिया जाए ग्रोथ में आने वाली सारी बाधाएं खत्म हो सकती हैं। कुछ चीजों को हमें भूलकर भी ऑफिस डेस्क पर नहीं रखना चाहिए। जानिए आखिर ये चीजें कौन सी हैं?

Jan 10, 2026 05:25 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Office Desk Feng Shui Tips: फेंगशुई के अनुसार अगर हमने अपने आसपास कुछ चीजें रख ली तो एनर्जी पूरी तरह से बदल सकती है। फेंगशुई के कुछ आइटम हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करके आने वाली हर बाधा और आसपास फैली नेगेटिविटी को हटा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिसकी मदद से हम अपने आसपास की ही चीजों में बदलाव करके नयापन और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। घर के साथ-साथ ऑफिस में भी अगल फेंगशुई के टिप्स को अपनाया जाए तो काफी मदद मिलेगी। आज बात करेंगे उन चीजों की जो हमें ऑफिस डेस्क पर भूलकर भी नहीं रखना चाहिए।

ऑफिस डेस्क पर ना रखें ये 2 चीजें

नुकीली चीजें

फेंगशुई के नियमों के आधार पर डेस्क पर कभी भी नुकीली चीजें नहीं रखनी चाहिए। कैंची से लेकर पिन या कोई भी नुकीली चीज को डेस्क पर रखने से बचना चाहिए। नियम के हिसाब से इन चीजों से हमारी एनर्जी आक्रामक होती है। ग्रोथ में रुकावट जैसी चीजें भी देखी जा सकती है। साथ ही इनकी एनर्जी से नेगेटिविटी बढ़ती है, जिससे मन अशांत रह सकता है। माना जाता है कि अगर आप डेस्क पर इन चीजों को रखते हैं तो कलीग्स के साथ आपकी बहसबाजी होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। साथ ही काम में आपका फोकस बिगड़ने लगेगा। ऐसे में इन चीजों को हमेशा ड्रॉअर के अंदर ही रखना चाहिए।

सूखे हुए पेड़-पौधे

आम तौर पर लोग डेस्क पर पौधे लगाना पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग मनी प्लांट लगाते हैं। कई बार देखभाल करने के बाद भी ये पौधे सूख जाते हैं। ऐसे में कुछ लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि क्या पता ये ठीक हो जाए और उसे जस का तस ऐसे ही छोड़ देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें डेस्क पर रखने से नेगेटिविटी बढ़ती है और ग्रोथ प्रभावित होती है। इससे निकलने वाली एनर्जी मन को थका सकती हैं। फेंगशुई के अनुसार सूखे हुए पौधों को तुरंत डेस्क से दूर कर देना चाहिए। मुरझा चुके पौधों को भी डेस्ट पर रखने से बचना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए फेंगशुई विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
