Feng Shui Tips: गलती से भी किसी को उपहार में ना दें ये 5 चीजें, नेगेटिव एनर्जी का दोनों पर पड़ेगा बुरा असर
फेंगशुई टिप्स: गलती से भी किसी को उपहार में न दें ये 5 चीजें। चाकू, घड़ी, रूमाल जैसी वस्तुएं नेगेटिव एनर्जी लाती हैं और दोनों पक्षों पर बुरा असर डालती हैं। जानिए सही गिफ्टिंग नियम।
फेंगशुई के अनुसार हर वस्तु में ऊर्जा होती है। जब हम किसी प्रियजन को उपहार देते हैं, तो सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा भी साथ जाती है। अगर गलत चीज उपहार में दी जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा दोनों पक्षों, देने वाले और लेने वाले के जीवन में परेशानी पैदा कर सकती है। कई बार अच्छे इरादे के बावजूद अनजाने में दी गई कुछ चीजें रिश्तों में दरार डाल देती हैं और किस्मत पर बुरा असर डालती हैं। फेंगशुई विशेषज्ञों के अनुसार कुछ वस्तुओं को गिफ्ट करने से पूरी तरह बचना चाहिए।
नुकीली चीजें उपहार में देने से बचें
चाकू, कैंची, तलवार या कोई भी नुकीली वस्तु उपहार में कभी ना दें। फेंगशुई में इन चीजों को रिश्तों को काटने वाला प्रतीक माना जाता है। ऐसा उपहार देने से दोनों पक्षों के बीच अनजाने में दूरियां बढ़ने लगती हैं और विवाद की संभावना बढ़ जाती है। भले ही ये चीजें महंगी और उपयोगी हों, लेकिन इनका ऊर्जात्मक प्रभाव बहुत नकारात्मक होता है।
रूमाल उपहार में ना दें
रूमाल को फेंगशुई में आंसू, विदाई और उदासी का प्रतीक माना जाता है। किसी को रूमाल गिफ्ट करना अनजाने में यह संदेश देता है कि रिश्ते में अलगाव या दुख आने वाला है। इससे देने वाले और गिफ्ट पाने वाले दोनों के जीवन में भावनात्मक अस्थिरता आ सकती है। अगर किसी खास अवसर पर रूमाल देना ही पड़े तो उसके साथ कोई सकारात्मक वस्तु जैसे फूल या मिठाई जरूर दें।
वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम उपहार ना दें
इनडोर वाटर फाउंटेन या एक्वेरियम धन और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं, लेकिन इन्हें किसी को गिफ्ट करना अपने घर का सौभाग्य दूसरे को सौंपने जैसा माना जाता है। फेंगशुई में ऐसा उपहार देने से पाने वाले के घर से धन और सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। अगर किसी को पानी से संबंधित वस्तु देनी ही है, तो छोटा और साधारण आइटम चुनें।
प्लास्टिक या आर्टिफिशियल गिफ्ट्स से परहेज करें
आजकल प्लास्टिक के महंगे गिफ्ट्स और आर्टिफिशियल शो-पीस बहुत चलन में हैं। लेकिन फेंगशुई के अनुसार ये चीजें मृत ऊर्जा लेकर आती हैं। ये घर की सकारात्मकता को कम करती हैं और तरक्की में बाधा डालती हैं। इनकी जगह हमेशा जीवित पौधे, प्राकृतिक वस्तुएं या उपयोगी चीजें गिफ्ट में दें, जो ऊर्जा को बढ़ाती हों।
घड़ी या वॉच उपहार में ना दें
फेंगशुई और चीनी संस्कृति में घड़ी उपहार में देना अशुभ माना जाता है। घड़ी समय का प्रतीक है और इसे गिफ्ट करना 'समय समाप्त' का संदेश दे सकता है। इससे देने वाले और पाने वाले दोनों के जीवन में अनचाही जल्दबाजी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। अगर घड़ी देनी ही हो तो इसके साथ कोई सिक्का या पैसे जरूर दें ताकि नकारात्मक प्रभाव कम हो जाए।
सही उपहार चुनने का फेंगशुई तरीका
फेंगशुई कहता है कि उपहार चुनते समय उसकी ऊर्जा पर ध्यान दें। हमेशा ऐसी चीज चुनें जो सकारात्मक हो, उपयोगी हो और गिफ्ट पाने वाले को खुशी दे। फूल, मिठाई, अच्छी किताब, क्रिस्टल या हरे पौधे उपहार में देना बहुत शुभ माना जाता है। उपहार देते समय शुभ भावना रखें और दिल से आशीर्वाद दें।
उपहार सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि भाव और ऊर्जा का आदान-प्रदान है। फेंगशुई के इन नियमों का पालन करके आप ना सिर्फ अपने रिश्तों को मजबूत रख सकते हैं, बल्कि दोनों पक्षों की किस्मत को भी सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अगली बार गिफ्ट चुनते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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