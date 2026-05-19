Feng Shui Tips: फेंगशुई के ये 5 शक्तिशाली उपाय चमका देंगे भाग्य, करियर में तरक्की के साथ रिश्तों में बढ़ जाएगा प्यार
Feng Shui Tips: वास्तु शास्त्र की तरह फेंगशुई में भी घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के तरीके बताए गए हैं। फेंगशुई की कुछ चीजों को सही तरीके से घर में रखने पर भाग्य चमकता है, करियर में तरक्की होती है और रिश्तों में मधुरता आती है। आइए जानते हैं सुख, समृद्धि और प्रेम बढ़ाने वाले फेंगशुई उपाय।
वास्तु शास्त्र की तरह फेंगशुई भी घर और कार्यस्थल में ऊर्जा के संतुलन पर जोर देता है। फेंगशुई के अनुसार, कुछ खास वस्तुओं का उपयोग करके सकारात्मक ऊर्जा (ची) को बढ़ाया जा सकता है। इन वस्तुओं से ना सिर्फ भाग्य चमकता है, बल्कि करियर में तरक्की होती है और रिश्तों में प्यार बढ़ता है। आइए जानते हैं फेंगशुई के 5 सबसे प्रभावी उपाय, जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं।
फेंगशुई लकी कॉइंस
फेंगशुई सिक्के समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें लाल रिबन में तीन, छह या नौ की संख्या में बांधकर मुख्य दरवाजे या खिड़की पर लटकाएं। इससे घर में धन का प्रवाह बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। व्यापार करने वाले लोग इन्हें कैश बॉक्स या दुकान के उत्तर-पूर्व कोने में रख सकते हैं। इससे ना सिर्फ आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि करियर में भी नए अवसर खुलते हैं।
विंड चाइम
फेंगशुई में घंटियों का विशेष महत्व है। मुख्य दरवाजे या खिड़की पर विंड चाइम लटकाने से हवा के साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। जब घंटियां बजती हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे वातावरण शांत और प्रसन्न हो जाता है। पांच या छह छड़ वाली विंड चाइम सबसे अच्छी मानी जाती हैं। इससे घर में कलह कम होती है और रिश्तों में मिठास बढ़ती है।
डॉल्फिन मछली
डॉल्फिन मछली फेंगशुई में सुख, समृद्धि और प्रेम का प्रतीक है। इन्हें जोड़े में रखना शुभ होता है। लिविंग रूम या ड्राइंग रूम के उत्तर-पूर्व दिशा में फेंगशुई डॉल्फिन की मूर्ति या फोटो रखने से करियर में तरक्की और दांपत्य जीवन में मधुरता आती है। डॉल्फिन मछली नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और घर में खुशहाली बनाए रखती है।
ड्रैगन मछली
ड्रैगन मछली को फेंगशुई में धन और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे घर या ऑफिस में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसे उत्तर या उत्तर-पूर्व दिशा में रखें। ड्रैगन मछली व्यापार में सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य बढ़ाती है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो नौकरी या व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं।
फेंगशुई कछुआ
कछुआ फेंगशुई में दीर्घायु, स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है। इसे घर या ऑफिस के उत्तर दिशा में रखें, लेकिन इसका मुंह अंदर की ओर होना चाहिए। कछुए के साथ फीनिक्स रखने से और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। इससे करियर में स्थिरता आती है, आर्थिक समस्याएं कम होती हैं और परिवार में शांति बनी रहती है।
इन उपायों को अपनाने का सही तरीका
फेंगशुई उपाय करते समय सबसे जरूरी है साफ-सुथरा वातावरण। इन वस्तुओं को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से उन्हें पोंछते रहें। यदि कोई वस्तु टूट जाए या खराब हो जाए, तो उसे तुरंत बदल दें। इन उपायों को करते समय सकारात्मक सोच रखें। फेंगशुई सिर्फ वस्तुओं का नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और ऊर्जा के प्रवाह का विज्ञान है।
फेंगशुई के ये 5 उपाय अगर सही तरीके और श्रद्धा से किए जाएं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, भाग्य चमकता है, करियर में तरक्की होती है और रिश्तों में प्यार बढ़ता है। छोटे-छोटे बदलाव जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
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