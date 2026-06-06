Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Feng Shui Tips: रात को डाइनिंग टेबल पर ये 3 चीजें छोड़ना माना जाता है अशुभ, खराब होती है घर की ऊर्जा

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Dining Table Manners in Feng Shui: फेंगशुई के अनुसार रात को डाइनिंग टेबल पर कुछ चीजें छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। जानें इससे जुड़ी मान्यताओ के बारे में। 

Feng Shui Tips: रात को डाइनिंग टेबल पर ये 3 चीजें छोड़ना माना जाता है अशुभ, खराब होती है घर की ऊर्जा

Feng Shui Dining Table Tips: फेंगशुई की दुनिया में ये मान्यता है कि घर में रखी हुई छोटी से छोटी चीज भी अपने साथ ऊर्जा लिए हुए होती है। सुबह से लेकर रात तक रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई चीजों से हमारा सामना भी होता है। ठीक इसी तरह डाइनिंग एरिया वाली जगह को लेकर भी कुछ मान्यता और नियम हैं। फेंगशुई के नियम के हिसाब से डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने की जगह नहीं बल्कि इससे हमारे घर की खुशहाली और सुख-समृद्धि भी जुड़ी हुई होती है। ऐसे में रात को सोने से पहले किचन हीं नहीं बल्कि डाइनिंग टेबल को भी साफ करने की सलाह दी जाती है।

दरअसल फेंगशुई में डाइनिंग टेबल पर कुछ चीजों को ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं माना जाता है। जानिए आखिर डाइनिंग टेबल पर कौन सी 3 चीजें हमें रात में भूलकर भी नहीं छोड़नी चाहिए? साथ में जानें फेंगशुई के और भी जरूरी नियमों को।

डाइनिंग टेबल पर रात में ना छोड़ें ये 3 चीजें

1. जूठे और गंदे बर्तन

रात को खाना खाने के बाद जूठे और गंदे बर्तन को डाइनिंग टेबल पर नहीं छोड़ने चाहिए। फेंगशुई में माना जाता है कि इस आदत से घर में धीरे-धीरे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इसके अलावा सुबह उठने पर सीधे इसे देखने से मन भी अच्छा नहीं रहता है। इसी वजह से इसे रात में ही साफ कर लेना चाहिए।

2. खाली बोतल और खाली बर्तन

फेंगशुई के अनुसार घर में कभी भी रात के समय खाली बोतल या बर्तन डाइनिंग टेबल पर नहीं रखना चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। दरअसल ये जिंदगी में कमी और खालीपन आने का संकेत देती है। ऐसे में इन चीजों को कहीं और रख चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि डाइनिंग टेबल के आसपास भी ये चीजें ना हो।

ये भी पढ़ें:Feng Shui Tips: मुख्य द्वार के लिए परफेक्ट हैं मनी प्लांट समेत फेंगशुई के 6 पौधे

3. बिल और फालतू के कागज

आमतौर पर लोग बिजसी का बिल, बैंक के पेपर या फिर पुराने कागजात वगैतर भी डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। फेंगशुई के नियम के हिसाब से ये आदत या तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। मान्यता है कि डाइनिंग टेबल पर इन चीजों को फैलाने से घर का माहौल भी ऐसे ही अस्त-व्यस्त होने लगता है।

ये भी पढ़ें:फेंगशुई टिप्स: घर से इन 4 चीजों को कर दें बाहर तुरंत खत्म होंगे कलेश

फेंगशुई के बाकी नियमों का भी रखें ख्याल

डाइनिंग टेबल को हमेशा साफ रखना चाहिए। रात को सोने से पहले जूठे और गंदे बर्तन साफ कर लेने चाहिए क्योंकि इससे घर का माहौल अच्छा बना रहता है। डाइनिंग पर चीजों को हमेशा करीने से ही रखने की कोशिश करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:Feng Shui Tips: फेंगशुई कछुआ क्यों रखते हैं? जानें सही दिशा और नियम

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

और पढ़ें
Fengshui tips
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने