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Feng Shui Tips: मनी प्लांट की तरह असरदार हैं फेंगशुई के ये 3 पौधे, घर लाते ही जाग जाएगी सोई किस्मत

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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Feng Shui Tips: मनी प्लांट की तरह असरदार जेड प्लांट, लकी बांस और पीस लिली घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन-समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। जानें इन 3 शक्तिशाली पौधों को कहां रखें और कैसे लगाएं, ताकि घर लाते ही आपकी सोई किस्मत जाग जाए।

Feng Shui Tips: मनी प्लांट की तरह असरदार हैं फेंगशुई के ये 3 पौधे, घर लाते ही जाग जाएगी सोई किस्मत

फेंगशुई के अनुसार घर की हर वस्तु ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करती है। सही पौधों का चुनाव ना सिर्फ घर को सुंदर बनाता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा (ची) को बढ़ावा देता है। वास्तु शास्त्र की तरह फेंगशुई में भी कुछ विशेष पौधे धन, स्वास्थ्य, शांति और खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनी प्लांट की तरह कुछ खास पौधे फेंगशुई के अनुसार इतने शक्तिशाली माने जाते हैं कि इन्हें घर में लाते ही किस्मत जागने लगती है। अगर आप भी घर में समृद्धि और सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इन तीन पौधों को जरूर आजमाएं।

फेंगशुई में पौधों का महत्व

फेंगशुई के अनुसार, पौधे घर में जीवंत ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं और ताजी, सकारात्मक ऊर्जा (ची) को बढ़ाते हैं। सही दिशा और जगह पर रखे गए पौधे धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में सुधार लाते हैं। लेकिन गलत दिशा में रखने से उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है।

1. कॉइन प्लांट (जेड प्लांट)

फेंगशुई में कॉइन प्लांट को धन और समृद्धि का सबसे शक्तिशाली पौधा माना जाता है। इसके गोल, मोटे और चमकदार पत्ते सिक्कों जैसे दिखते हैं, इसलिए इसे मनी प्लांट भी कहते हैं।

लाभ:

  • धन आकर्षित करता है
  • आर्थिक स्थिरता लाता है
  • नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है

सही जगह: दक्षिण-पूर्व दिशा यानी धन कोण इसे लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा होती है। आप इसे लिविंग रूम या ऑफिस टेबल पर भी रख सकते हैं।

2. लकी बांस (Lucky Bamboo)

लकी बांस फेंगशुई का सबसे लोकप्रिय पौधा है। यह तेजी से बढ़ता है और देखने में बहुत आकर्षक लगता है।

लाभ:

  • सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है
  • स्वास्थ्य और लंबी उम्र देता है
  • रिश्तों में मधुरता लाता है

सही जगह: इस पौधे को पूर्व दिशा (स्वास्थ्य) या दक्षिण-पूर्व (धन) में रखें। बांस की संख्या भी महत्वपूर्ण है - परिवार में खुशहाली के लिए 3 बांस , स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 बांस , धन लाभ के लिए 8 बांस और सभी तरह की शुभकामनाओं के लिए 9 बांस वाले पौधे रखे जाते हैं।

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3. पीस लिली (Peace Lily)

पीस लिली सुंदर सफेद फूलों वाला पौधा है, जो फेंगशुई में शांति और शुद्धता का प्रतीक है।

लाभ:

  • घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है
  • मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाता है
  • रिश्तों में कलह कम करता है

सही जगह: उत्तर-पश्चिम या उत्तर दिशा में रखना अच्छा रहता है। यह पौधा कम रोशनी में भी अच्छा चलता है, इसलिए बेडरूम या कॉर्नर में भी रखा जा सकता है।

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इन पौधों को लगाते समय बरतें ये सावधानियां

  • मुरझाए या सूखे पत्तों को तुरंत हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं।
  • पौधों को हमेशा साफ और स्वस्थ रखें।
  • रात में पौधों को बेडरूम में ना रखें।
  • पौधों को साफ पानी से नियमित पानी दें।

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फेंगशुई के ये तीन पौधे - कॉइन प्लांट, लकी बांस और पीस लिली मनी प्लांट की तरह ही प्रभावशाली हैं। अगर आप इन्हें सही दिशा और देखभाल के साथ घर में रखेंगे, तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, धन आएगा और घर का माहौल शांत एवं खुशनुमा रहेगा। छोटे-छोटे बदलाव कभी-कभी बड़ी किस्मत बदल देते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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