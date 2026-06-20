फेंगशुई: करियर में ग्रोथ चाहिए तो यहां लगाएं दौड़ते हुए 3 काले घोड़ों की फोटो
फेंगशुई के अनुसार दौड़ते हुए 3 काले घोड़ों की पेंटिंग करियर में अच्छी खासी ग्रोथ दिला सकती है। जानिए इसे किस दिशा में और कैसे लगाना सही माना जाता है?
हर इंसान चाहता है कि नौकरी और बिजनेस में खूब तरक्की हो। हालांकि कई बार मेहनत के बावजूद भी मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर वास्तुशास्त्र और फेंगशुई के उपाय किए जाए तो काफी हद तक मदद मिल सकती है। फेंगशुई में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से घर और ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी आसानी से बढ़ाई जा सकती है। इन्हीं में से एक उपाय है दौड़ते हुए 3 काले घोड़ों की फोटो की। मान्यता है कि इस फोटो या पेंटिंग की मदद से करियर में अच्छी-खासी ग्रोथ मिल सकती है और इससे सक्सेस के रास्ते और भी आसान हो जाते हैं।
इस वजह से होती है खास
अब जान लेते हैं कि आखिर 3 काले घोड़े वाली पेंटिंग या फोटो को फेंगशुई में इतना खास क्यों मानते हैं? दरअसल फेंगशुई में 3 नंबर को ग्रोथ और नए मौके के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। साथ ही काले रंग को स्टेबिलिटी और करियर से जुड़ी अच्छी एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस पेटिंग को नौकरी, बिजनेस और पैसों से जुड़े मामलों में ग्रोथ के रूप में देखते हैं। इस पेंटिंग की एनर्जी को लेकर ऐसी मान्यता है कि ये लोगों को लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ने का मैसेज देती है।
इस दिशा में लगाएं ये पेंटिंग
फेंगशुई के अनुसार दौड़ते हुए तीन काले घोड़ों की पेटिंग को अगर सही दिशा में लगाया जाए तो ये खूब लाभ दिला सकता है। नियम के अनुसार इसे घर या फिर ऑफिस में उत्तर दिशा की ओर लगाना अच्छा माना जाता है। इस दिशा का संबंध करियर और कामकाज से ही जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस दिशा में अगर आप इस पेंटिंग को लगाएंगे तो जिंदगी में पॉजिटिविटी जरूर आएगी। वहीं आगे बढ़ने के मौके भी खूब मिलेंगे।
रखें इन बातों का ध्यान
1. 3 घोड़ों वाली तस्वीर को लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि घोड़े घर या फिर ऑफिस में अंदर की ओर आते दिखें। इससे माना जाता है कि सक्सेस जिंदगी में आ रही है।
2. पेंटिंग में घोड़े एनर्जी से भरपूर और आगे बढ़ते हुए दिखने चाहिए।
3. भूलकर भी ऐसी पेंटिंग ना लें जिसमें ये सुस्त, घायल या फिर उदास दिखें। ये घर या ऑफिस की एनर्जी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं।
4. घोड़ों का मुंह घर या ऑफिस के बाहर की ओर नहीं होना चाहिए।
5. इस बात का खास ध्यान रखें कि इस पेंटिंग या फिर फोटो को बेडरूम, किचन या फिर बाथरूम के आसपास ना लगाएं।
6. फेंगशुई के अनुसार इसे ड्राइंग रूम, स्टडी रूम या फिर ऑफिस डेस्क पर लगाना सही माना जाता है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र