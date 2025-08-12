Feng Shui, फेंगशुई: आर्थिक लाभ के लिए घर में लगाएं ये 4 पौधे

Feng Shui tips for home: घर का माहौल पॉजिटिव और शांतिदायक होना बहुत जरूरी है। वहीं, कुछ पौधे घर में रखने से घर की हवा शुद्ध होती है साथ ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होता है। जानें, कुछ लकी पौधों के बारे में-

Feng Shui, फेंगशुई: कई बार घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाने से तनाव की स्थिति बनी रहती है। करियर, लव लाइफ, फाइनेंशियल कंडीशन और यहां तक कि सेहत पर भी बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। घर का माहौल पॉजिटिव और शांतिदायक होना बहुत जरूरी है। वहीं, कुछ पौधे घर में रखने से घर की हवा शुद्ध होती है साथ ही पॉजिटिव एनर्जी का संचार भी होता है। इसलिए आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लकी पौधों के बारे में-

आर्थिक लाभ के लिए घर में लगाएं ये 4 पौधे बांस का पौधा- फेंगशुई विद्या के अनुसार,, बांस का पौधा लगाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है। वहीं, इस पौधे को आप उत्तर की दिशा में घर के अंदर भी रख सकते हैं। ये पौधा घर के लिए गुड लक चार्म की तरह काम करेगा और निगेटिविटी को भी दूर रखेगा।

जेड प्लांट- फेंगशुई विद्या के अनुसार, जेड प्लांट काफी लकी माना जाता है। मान्यता है इस पौधे को घर के एन्ट्रेंस पर रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। न केवल ये पौधा ऑक्सीजन बढ़ाएगा बल्कि सुख-समृद्धि में वृद्धि भी करेगा।

मनी प्लांट- फेंगशुई विद्या के अनुसार, मनी प्लांट गुड लक अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसलिए घर की उत्तर दिशा में नीले कलर की बोतल या ट्रांसपेरेंट वास में मनी प्लांट लगाएं। इस बात का ध्यान जरूर रखें की इसकी बेल नीचे की ओर न लटकने पाए।

पीस लिली- फेंगशुई विद्या के अनुसार, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आपको पीस लिली लगाना चाहिए। पीस लिली ऑफिस या घर में लगाने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं।