फेंगशुई का ये खास पौधा घर में रखने से बढ़ेगी बरकत, जानिए इससे जुड़े नियम

फेंगशुई चीनी वास्तु शास्त्र है जो घर में सकारात्मक ऊर्जा (ची) बढ़ाने पर जोर देता है। इसमें लकी बैम्बू ट्री (Lucky Bamboo) सबसे लोकप्रिय और शुभ पौधा माना जाता है। यह असली बांस नहीं, बल्कि ड्रेसेना परिवार का पौधा है, जो पानी में उगता है। फेंगशुई में लकी बैम्बू धन, समृद्धि, सुख और भाग्य का प्रतीक है। घर में इसे रखने से बरकत बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। यह पौधा आसानी से उपलब्ध है और रखरखाव भी सरल है। लेकिन इसके नियमों का पालन करना जरूरी है, वरना फायदा नहीं मिलता। आइए जानते हैं इसके लाभ और नियम।

लकी बैम्बू के फायदे फेंगशुई में लकी बैम्बू पांच तत्वों - लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी और धातु का संतुलन बनाता है। इसके हरे डंठल लकड़ी तत्व हैं, पानी में उगने से जल तत्व और पॉट या रिबन से अन्य तत्व जुड़ते हैं। घर में रखने से धन आकर्षित होता है, व्यापार में लाभ मिलता है और रिश्तों में मधुरता आती है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और सकारात्मक ची का प्रवाह बढ़ाता है। करियर में तरक्की, स्वास्थ्य में सुधार और घर में बरकत के लिए यह सबसे प्रभावी है।

घर में कहां रखें लकी बैम्बू फेंगशुई में दिशा बहुत महत्वपूर्ण है:

पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा: धन और समृद्धि के लिए सबसे शुभ। यहां रखने से बरकत बढ़ती है।

उत्तर दिशा: करियर और अवसर के लिए अच्छी।

पूर्व दिशा: स्वास्थ्य और परिवार सुख के लिए। मुख्य द्वार या लिविंग रूम में रखें। बेडरूम या किचन में ना रखें। ऊंची जगह पर रखें, ताकि ऊर्जा ऊपर की ओर जाए। पौधे को हमेशा साफ पानी में रखें और मुरझाए पत्ते हटा दें।

डंठलों की संख्या लकी बैम्बू के डंठलों की संख्या फेंगशुई में अलग-अलग फल देती है:

3 डंठल: सुख, समृद्धि और लंबी उम्र।

5 डंठल: स्वास्थ्य और संतुलन।

6 डंठल: धन और भाग्य।

8 डंठल: असीम समृद्धि (सबसे शुभ)।

9 डंठल: बड़ा भाग्य और सफलता। 21 डंठल वाला पौधा बहुत शक्तिशाली माना जाता है। संख्या के अनुसार चुनें। लाल रिबन बांधने से प्रभाव बढ़ता है।

रखरखाव के नियम और सावधानियां लकी बैम्बू को पानी में ही रखें, मिट्टी में नहीं। पानी हर 7-10 दिन बदलें और क्लोरीन मुक्त पानी इस्तेमाल करें। पत्ते पीले हों, तो तुरंत हटा दें। पौधे को सीधी धूप से बचाएं। टूटा या मुरझाया पौधा ना रखें। पूजा स्थल के पास ना रखें। नियमित देखभाल से पौधा हरा-भरा रहता है और बरकत बढ़ती है। अगर पौधा मुरझा जाए, तो वास्तु दोष का संकेत है और इसे तुरंत बदलें।

लकी बैम्बू फेंगशुई का सबसे आसान और प्रभावी पौधा है। सही दिशा और नियमों से रखने पर घर में बरकत बढ़ती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। यह पौधा ना केवल सुंदर है, बल्कि भाग्य बदलने वाला भी है।