फेंगशुई: जीवन में सफलता पाने के लिए करें ये 6 काम
Feng Shui tips : फेंग शुई चीनी वास्तु शास्त्र है। फेंग शुई टिप्स की मदद से न केवल आप अपने घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं बल्कि वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए फेंगशुई अनुसार करें ये काम -
Feng Shui: फेंग शुई चीनी वास्तु शास्त्र है। फेंग शुई टिप्स की मदद से न केवल आप अपने घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं बल्कि वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। फेंग शुई शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गयी हैं, जिनकी मदद से जीवन में सफलता और खुशहाली अट्रैक्ट की जा सकती है। इसलिए अपने घर में हंसी-खुशी का माहौल बढ़ाने और सफलता पाने के लिए फेंगशुई में बताई गयी इन चीजों को आज ही घर लाएं-
फेंगशुई: जीवन में सफलता पाने के लिए करें ये 6 काम
फेंगशुई कछुआ- अगर आपको अपने जीवन में दिक्कतों का सामना पड़ रहा है तो फेंगशुई का कछुआ घर लाएं। फेंगशुई का कछुआ घर में रखने से व्यक्ति की समाज में पद-प्रतिष्ठा बढ़ती है और आर्थिक दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं।
मनी प्लांट- जीवन में सफलता पाने के लिए घर में मनी प्लांट लगाएं। अगर आप घर, व्यापार, और पैसों की परेशानी से घिरे हुए हैं तो आज ही अपने घर मनी प्लांट लाएं। मनी प्लांट बेहद ही लकी माना जाता है। माना जाता है की मनी प्लांट लगाने से रुपए पैसों की दिक्कतें दूर हो जाती हैं।
चीनी सिक्के- जीवन में सफलता पाने के लिए चीनी सिक्के घर में रखें। फेंग शुई शस्त्र में चीनी सिक्कों का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग या लाल धागे में इन सिक्कों को लपेटकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है।
पीस लिली- जीवन में सफलता पाने के लिए घर में पीस लिली का पौधा रखना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आपको पीस लिली लगाना चाहिए। पीस लिली ऑफिस या घर में लगाने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं।
लाफिंग बुद्धा- जीवन में सफलता पाने के लिए घर या ऑफिस में लाफिंग बुद्धा रखें। फेंगशुई विद्या के अनुसार, घर में लाफिंग बुद्धा रखना बेहद शुभ माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखने से घर की समृद्धि बरकरार रहती है। ज्यादातर मेन डोर के सामने लाफिंग बुद्धा को रखना चाहिए, जिससे घर में घुसते ही पहली नजर लाफिंग बुद्धा पर पड़े।
फिश एक्वेरियम- जीवन में सफलता पाने के लिए घर में फिश एक्वेरियम रखें। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो अपने घर में जरूर फिश एक्वेरियम ले आएं। घर में फिश एक्वेरियम रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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