Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फेंगशुई: जीवन में सफलता पाने के लिए करें ये 6 काम

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Feng Shui tips : फेंग शुई चीनी वास्तु शास्त्र है। फेंग शुई टिप्स की मदद से न केवल आप अपने घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं बल्कि वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए फेंगशुई अनुसार करें ये काम -

फेंगशुई: जीवन में सफलता पाने के लिए करें ये 6 काम

Feng Shui: फेंग शुई चीनी वास्तु शास्त्र है। फेंग शुई टिप्स की मदद से न केवल आप अपने घर की सुंदरता बढ़ा सकते हैं बल्कि वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। फेंग शुई शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गयी हैं, जिनकी मदद से जीवन में सफलता और खुशहाली अट्रैक्ट की जा सकती है। इसलिए अपने घर में हंसी-खुशी का माहौल बढ़ाने और सफलता पाने के लिए फेंगशुई में बताई गयी इन चीजों को आज ही घर लाएं-

फेंगशुई: जीवन में सफलता पाने के लिए करें ये 6 काम

फेंगशुई कछुआ- अगर आपको अपने जीवन में दिक्कतों का सामना पड़ रहा है तो फेंगशुई का कछुआ घर लाएं। फेंगशुई का कछुआ घर में रखने से व्यक्ति की समाज में पद-प्रतिष्ठा बढ़ती है और आर्थिक दिक्कतें भी दूर हो सकती हैं।

मनी प्लांट- जीवन में सफलता पाने के लिए घर में मनी प्लांट लगाएं। अगर आप घर, व्यापार, और पैसों की परेशानी से घिरे हुए हैं तो आज ही अपने घर मनी प्लांट लाएं। मनी प्लांट बेहद ही लकी माना जाता है। माना जाता है की मनी प्लांट लगाने से रुपए पैसों की दिक्कतें दूर हो जाती हैं।

चीनी सिक्के- जीवन में सफलता पाने के लिए चीनी सिक्के घर में रखें। फेंग शुई शस्त्र में चीनी सिक्कों का विशेष महत्व बताया गया है। लाल रंग या लाल धागे में इन सिक्कों को लपेटकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटकाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना रहता है।

पीस लिली- जीवन में सफलता पाने के लिए घर में पीस लिली का पौधा रखना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए आपको पीस लिली लगाना चाहिए। पीस लिली ऑफिस या घर में लगाने से सुख-समृद्धि बनी रहती है और तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं।

लाफिंग बुद्धा- जीवन में सफलता पाने के लिए घर या ऑफिस में लाफिंग बुद्धा रखें। फेंगशुई विद्या के अनुसार, घर में लाफिंग बुद्धा रखना बेहद शुभ माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा रखने से घर की समृद्धि बरकरार रहती है। ज्यादातर मेन डोर के सामने लाफिंग बुद्धा को रखना चाहिए, जिससे घर में घुसते ही पहली नजर लाफिंग बुद्धा पर पड़े।

फिश एक्वेरियम- जीवन में सफलता पाने के लिए घर में फिश एक्वेरियम रखें। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो अपने घर में जरूर फिश एक्वेरियम ले आएं। घर में फिश एक्वेरियम रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है।

ये भी पढ़ें:कल से इन 5 राशियों के अच्छे दिन शुरू, मंगल गोचर से होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:राशिफल 5 जुलाई: इन 4 राशियों का दिन रहेगा शानदार

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Fengshui tips
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने