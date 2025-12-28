Hindustan Hindi News
फेंगशुई टिप्स: ईविल आई चार्म से जुड़े ये उपाय घर की बुरी नजर से करेंगे रक्षा, जानिए नियम

संक्षेप:

फेंगशुई में ईविल आई चार्म एक पारंपरिक और बहुत शक्तिशाली रक्षात्मक उपकरण है। यह नीले रंग का गोल क्रिस्टल होता है, जिसमें आंख जैसा पैटर्न बनता है। इसका नीला रंग विश्वास और सच्चाई का प्रतीक है, जबकि बीच की आंख सतर्कता और पवित्रता दर्शाती है।

Dec 28, 2025 03:20 pm IST
फेंगशुई चीनी वास्तु शास्त्र है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा (ची) का संतुलन बनाए रखता है। ईविल आई या बुरी नजर नकारात्मक ऊर्जा है जो जलन, द्वेष या शत्रुता से घर में प्रवेश करती है। इससे परिवार में कलह, धन हानि, स्वास्थ्य समस्या और अशांति बढ़ती है। फेंगशुई में ईविल आई चार्म एक पारंपरिक और बहुत शक्तिशाली रक्षात्मक उपकरण है। यह नीले रंग का गोल क्रिस्टल होता है, जिसमें आंख जैसा पैटर्न बनता है। इसका नीला रंग विश्वास और सच्चाई का प्रतीक है, जबकि बीच की आंख सतर्कता और पवित्रता दर्शाती है। ईविल आई चार्म बुरी नजर को प्रतिबिंबित कर वापस भेज देता है और घर को सुरक्षित रखता है। आइए जानते हैं इसके उपाय और नियम।

ईविल आई चार्म क्या है और कैसे काम करता है?

ईविल आई चार्म एक इंद्रधनुषी नीला ग्लास क्रिस्टल है, जो आंख जैसा दिखता है। फेंगशुई में इसे नकारात्मक ऊर्जा के खिलाफ सबसे मजबूत ताबीज माना जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई शत्रु या जलन करने वाला बुरी नजर डालता है, तो यह चार्म उसे वापस भेज देता है। इसका गोल रूप सतत सुरक्षा और नीला रंग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यह चार्म घर, कार या व्यक्तिगत वस्तुओं पर लगाया जाता है। इससे बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और परिवार सुरक्षित रहता है।

घर में ईविल आई चार्म लगाने के उपाय

फेंगशुई के अनुसार, ईविल आई चार्म मुख्य द्वार पर या खिड़की पर लटकाएं। इससे बाहर से आने वाली बुरी नजर घर में प्रवेश करने से पहले ही वापस चली जाती है। घर के अंदर उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं, तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर घर में अशांति या बीमारी बढ़ रही हो, तो हर कमरे में छोटा ईविल आई लटकाएं। कार में डैशबोर्ड या रियर व्यू मिरर पर लगाएं, तो यात्रा में सुरक्षा मिलती है। कार्यालय की डेस्क पर रखें, तो शत्रु या प्रतिस्पर्धी की बुरी नजर से बचाव होता है। नए घर या वाहन में ईविल आई लगाना विशेष शुभ है।

ईविल आई के अन्य उपयोग और लाभ

ईविल आई को गले में या हाथ में पहन सकते हैं - इससे व्यक्तिगत सुरक्षा मिलती है। बच्चों या पालतू जानवरों के लिए भी इस्तेमाल करें। फेंगशुई में इसे मोबाइल, लैपटॉप या कीमती वस्तुओं पर लगाने से चोरी या नुकसान से रक्षा होती है। नीला रंग सच्चाई और खुशी का प्रवाह करता है। इससे घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है, रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ईविल आई चार्म नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर सकारात्मकता लाता है।

इन नियमों का पालन करें

  • ईविल आई चार्म साफ और चमकदार रखें - धूल लगने पर साफ करें।
  • टूटा या फटा चार्म तुरंत बदलें - टूटा चार्म नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है।
  • चार्म घर के अंदर की ओर ना लगाएं, बाहर की ओर रखें।
  • घर में साफ-सफाई रखें और कचरा ना जमा होने दें।

फेंगशुई के ईविल आई उपाय अपनाने से घर बुरी नजर से सुरक्षित रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नियमित पालन करें तो परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आएगी।

