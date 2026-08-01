Fengshui Tips: बाथरूम की ये 2 गलतियां बढ़ा सकती हैं आर्थिक तंगी, आज ही करें सुधार
बाथरूम से जुड़ी कुछ गलतियां आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। जानिए फेंगशुई के अनुसार किन दो गलतियों को करने से बचना है?
वास्तुशास्त्र की ही तरह फेंगशुई में भी घर के सभी हिस्से का खास महत्व होता है। मुख्यद्वार, पूजा घर और किचन की ही तरह बाथरूम की एनर्जी भी घर को प्रभावित करती है। कई लोग बाथरूम की ओर उतना ध्यान नहीं देते हैं जोकि सही तरीका नहीं है। घर के इस हिस्से को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फेंगशुई मान्यता है कि अगर बाथरूम साफ-सुथरा होना चाहिए और यहां पर रखी चीजे सलीके से होनी चाहिए। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। वहीं इससे जुड़ी गलतियां आर्थिक स्थिति पर गलत प्रभाव भी डाल सकती हैं। अक्सर लोग इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन फेंगशुई के अनुसार इन आदतों को समय रहते हुए सुधार ही सही होता है।
बाथरूम से जुड़ी ये 2 गलतियां ना करें
1. बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ना
अक्सर लोगों की आदत होती है कि बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा खुला ही छोड़ देते हैं। वहीं लोग इस्तेमाल के बाद टॉयलेट सीट को भी खुला ही रहने देते हैं। फेंगशुई में इसे सही नियम नहीं माना जाता है। माना यही जाता है कि यहां पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसे में बाथरूम का दरवाजा और टॉयलेट की सीट के खुले रहने से यहां की ऊर्जा धीरे-धीरे घर के बाकी हिस्सों में पहुंच जाती है। ऐसे में घर का माहौल कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति में रुकावट आने के चांस बढ़ जाते हैं।
सही तरीका क्या है?
जब भी आप बाथरूम का इस्तेमाल कर लें तो हमेशा दरवाजे को बंद करें। वहीं टॉयलेट सीट को भी बंद करें। देखने करने में ये आदत बहुत छोटी लग सकती है लेकिन इससे घर की एनर्जी काफी बदलती है।
2. नल से पानी का टपकना
कई लोग इसे हल्के में लेते हैं। अगर आपके बाथरूम में किसी नल या फिर शॉवर से लगातार पानी टपक रहा है तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। पानी का इस तरह से टपकना सही नहीं है। फेंगशुई में पानी की बेवजह हो रही बर्बादी को शुभ नहीं माना जाता है। दरअसल पानी को धन और समृद्धि के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से पानी बूंद-बूंद बहता रहता है ठीक वैसे ही घर का पैसा भी बिना वजह खर्च होता जाता है। अचानक से कोई बड़ा खर्चा आ जाएगा या फिर बचत करना मुश्किल हो जाएगा।
ये है सही तरीका
अगर बाथरूम या फिर कहीं के भी नल से पानी टपक रहा है या लीक कर रहा है जो इसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। साथ ही कोशिश करें कि बाथरूम हमेशा सूखा और साफ रहे। किसी भी तरह की गंदगी या फिर नमी को फेंगशुई की दुनिया में सही नहीं माना जाता है।
बाथरूम से जुड़ा फेंगशई उपाय
बाथरूम में सी सॉल्ट या फिर फिटकरी जरूर रखें। इसके लिए कांच की एक कटोरी लें और इसमें सी सॉल्ट या फिर फिटकरी के टुकड़े को रख दें। इसे बाथरूम में कहीं पर भी थोड़ा ऊंचाई वाली जगह पर रख दें। मान्यता है कि इससे नेगेटिविटी खत्म होती है। नियम के अनुसार इसे हर 15-16 दिन पर बदल लें। इसे घर का माहौल काफी हद तक सुधरता है और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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फेंगशुई
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