Feng Shui: फेंगशुई मेंढक देगा 3 फायदे, जानें रखने का सही तरीका
Feng Shui Frog Benefits: फेंगशुई मेंढक नौकरी और बिजनेस में खूब लाभ दिला सकता है। वहीं इसकी मदद से रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं।
तमाम लोग घरों में फेंगशुई से जुड़ी चीजों को डेकॉर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कई फायदे भी दे सकते हैं। फेंगशुई मेंढक इन्हीं में से एक है। इसे फेंगशुई के दुनिया में मनी फ्रॉग के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इससे धन, तरक्की और बरकत आती है। हालांकि इसे सही जगह और सही दिशा में रखने से ही ये लाभ देता है और इसका शुभ प्रभाव बढ़ पाता है। जानिए घर में तीन टांगों वाला फेंगशुई मेंढक रखने से क्या-क्या फायदे होते हैं?
पैसों की दिक्कत होती है खत्म
फेंगशुई के अनुसार अगर आप घर में तीन टांगों वाला मेंढक रखते हैं तो इससे पैसों से जुड़ी हर दिक्कत धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी। इसे मनी मैग्नेट भी कहा जाता है। अगर किसी के पास पैसा आ रहा है लेकिन उसका टिकना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे लोगों को घर में फेंगशुई मेंढक जरूर रखना चाहिए। फेंगशुई मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होती जाती है। वहीं कमाई के नए सोर्स भी बनने लगते हैं।
नौकरी-बिजनेस में अच्छी ग्रोथ
फेंगशुई मेंढक को घर में सही तरीके से रखने पर नौकरी और बिजनेस से जुड़े हर काम पूरे होने लगते हैं। जिन लोगों को नौकरी और बिजनेस में उम्मीद मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनके लिए फेंगशुई मेंढक फायदेमंद साबित हो सकता है। इसे घर के अलावा ऑफिस या फिर दुकान में भी रखा जा सकता है। मान्यता है कि इससे अटके हुए काम जल्दी पूरे होते हैं। वहीं नए मौके मिलने की संभावना और भी बढ़ जाती है। साथ ही ये कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करता है और सोच को पॉजिटिव बनाता है जिसका प्रभाव काम पर भी दिखता है।
अच्छा बनता है घर का माहौल
फेंगशुई के अनुसार इस मेंढक को घर में रखने से माहौल पॉजिटिव होता है। दरअसल मनी फ्रॉग को सिर्फ पैसों से ही जोड़कर नहीं देखा जाता है बल्कि ये पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होता है। जिन लोगों के घर में हमेशा कलह की स्थिति बनी रहती है उन्हें फेंगशुई मेंढक आसपास जरूर रखना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है और लोगों का मन खुश रहता है।
फेंगशुई मेंढक रखने का सही तरीका
फेंगशुई के नियम के हिसाब से इस मनी फ्रॉग कहलाए जाने वाले इस मेंढक को इस तरह से रखें कि इसका मुंह घर में अंदर की ओर रहे। ऐसी मान्यता है कि इस पोजीशन में रखने से वह घर में खुशियां लेकर आ रहा है। इसके अलावा इसे गलती से भी जमीन पर रखने की गलती ना करें। आप चाहे तो इसे छोटी टेबल या फिर लिविंग एरिया में किसी शेल्फ पर रख सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि समय-समय पर इसकी सफाई होती रहे। अगर ये गलती से भी टूट जाता है तो इसे तुरंत बदल लें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र