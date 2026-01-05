गाय को रोज खिलाएं ये चीजें, सूर्य देव के आशीर्वाद से मिलेगी सफलता

संक्षेप: गाय को रोज कुछ विशेष चीजें खिलाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन में सफलता, स्वास्थ्य, सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। सूर्य कमजोर होने पर आत्मविश्वास की कमी, नेत्र रोग या करियर में रुकावट आती है - गाय सेवा से यह दूर होता है।

हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय की सेवा करने से सभी देवताओं की कृपा मिलती है, विशेष रूप से सूर्य देव की। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और सूर्य देव गाय के नेत्रों में विराजमान हैं। गाय को रोज कुछ विशेष चीजें खिलाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन में सफलता, स्वास्थ्य, सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। सूर्य कमजोर होने पर आत्मविश्वास की कमी, नेत्र रोग या करियर में रुकावट आती है - गाय सेवा से यह दूर होता है। रोज गाय को खिलाएं ये चीजें और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करें।

गुड़ और रोटी गाय को रोज गुड़ मिश्रित रोटी खिलाएं। गुड़ सूर्य ग्रह का प्रतीक है और रोटी अन्न का। सूर्योदय के बाद या रविवार को विशेष रूप से गुड़ की रोटी खिलाएं। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, करियर में तरक्की होती है और सम्मान मिलता है। यदि सूर्य कमजोर है तो यह उपाय विशेष फलदायी है। गाय को हाथ से खिलाएं और 'ॐ सूर्याय नमः' जपें। इससे सूर्य की कृपा शीघ्र मिलती है।

गेहूं या चना गाय को रोज गेहूं के दाने या भुना चना खिलाएं। गेहूं सूर्य का प्रिय अन्न है। इससे घर में धन-धान्य की बरकत बनी रहती है। सूर्य देव की कृपा से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और व्यापार में लाभ मिलता है। रविवार को गाय को गेहूं खिलाकर सूर्य मंत्र जपें। यह उपाय करने से सूर्य दोष शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है। गाय सेवा से सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है और सफलता के द्वार खुलते हैं।

सूरजमुखी के बीज गाय को सूरजमुखी के बीज खिलाएं। यह उपाय करने से सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। नेत्र रोग या कमजोरी दूर होती है। रविवार को यह चीजें खिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। इससे नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और जीवन में यश मिलता है। गाय को ये खिलाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है।

नमक रहित रोटी या हरा चारा गाय को नमक रहित रोटी या हरा चारा रोज खिलाएं। सूर्य कमजोर होने पर पिता से संबंध या सरकारी कार्यों में बाधा आती है - यह उपाय इसे दूर करता है। हरा चारा सूर्य की किरणों से जुड़ा है। रोज गाय सेवा करने से सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख-शांति आती है। यह उपाय सरल, लेकिन बहुत फलदायी है। गाय को खिलाते समय सूर्य देव का स्मरण करें तो लाभ दोगुना होता है।

गाय को रोज ये चीजें खिलाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सफलता, स्वास्थ्य, धन और सम्मान मिलता है। गाय सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। श्रद्धा से करें तो सूर्य की कृपा से हर परेशानी दूर हो जाएगी।