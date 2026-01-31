Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़February 2026 Vrat Tyohar tithi festivals Shivratri Ekadashi Purnima Holastak begins and important dates
February 2026 Vrat Tyohar list: माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक, देखें फरवरी के व्रत-त्योहार की लिस्ट

February 2026 Vrat Tyohar list: माघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक, देखें फरवरी के व्रत-त्योहार की लिस्ट

संक्षेप:

February 2026 Vrat Tyohar List: फरवरी में फाल्गुन मास प्रारंभ होगा। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। इसके अलावा शबरी जयंती और होलाष्टक भी इसी महीने में पड़ेंगे। जानें फरवरी 2026 में कौन-कौन से व्रत त्योहार आएंगे।

Jan 31, 2026 04:50 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

February 2026 Festival Full List: फरवरी 2026 में पूर्णिमा, एकादशी, प्रदोष व्रत, फुलैरा दूज व महाशिवरात्रि से लेकर कई कई शुभ व्रत-त्योहार आएंगे। माघी पूर्णिमा पर स्नान-दान का विशेष महत्व होता है। वहीं, महाशिवरात्रि भगवान शिव व मां पार्वती के मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ था। फरवरी में माघ में 2 शाही स्नान भी होंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इतना ही नहीं फरवरी में फाल्गुन मास प्रारंभ होगा। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। इसके अलावा शबरी जयंती और होलाष्टक भी इसी महीने में पड़ेंगे। जानें फरवरी 2026 में कौन-कौन से व्रत त्योहार आएंगे।

फरवरी 2026 व्रत त्योहार की सूची

1 फरवरी (रविवार)- माघ पूर्णिमा व्रत, गुरु रविदास जयंती

5 फरवरी (गुरुवार)- द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी

7 फरवरी (शनिवार)- यशोदा जयंती

8 फरवरी (रविवार)- भानु सप्तमी, शबरी जयंती

9 फरवरी (सोमवार)- जानकी जयंती, मासिक कालाष्टमी

13 फरवरी (शुक्रवार)- विजया एकादशी, कुंभ संक्राति

14 फरवरी (शनिवार)- प्रदोष व्रत (कृष्ण), शनि त्रयोदशी

15 फरवरी (रविवार)- महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि

17 फरवरी (मंगलवार)- फाल्गुन अमावस्या (दर्श अमावस्या)

19 फरवरी (गुरुवार)- फुलैरा दूज (फुलेरा दूज)

24 फरवरी (मंगलवार)- होलाष्टक प्रारंभ, अन्नपूर्णा अष्टमी

27 फरवरी (शुक्रवार)- आमलकी एकादशी

28 फरवरी (शनिवार)- प्रदोष व्रत (शुक्ल)

फाल्गुन माह 2026 की शुरुआत
वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन की शुरुआत 02 फरवरी से होगी। वहीं, इस माह का समापन 03 मार्च को होगा। इसके अगले दिन से यानी 04 मार्च से चैत्र माह की शुरुआत होगी।

माघ मेला 2026 की 2 बड़े स्नान भी
प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला जारी है। माघ मेले में 6 प्रमुख स्‍नान तिथियां होती हैंष पौष पूर्णिमा से कल्‍पवास प्रारंभ होता है और माघ पूर्णिमा पर समाप्‍त होता है। अब माघ मेले के 2 स्‍नान ही बाकी हैं, जो फरवरी माह में हैं। इसमें पांचवा स्नान माघ पूर्णिमा 01 फरवरी 2026 को है। वहीं माघ मेले का आखिरी स्नान 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर होगा।

ये भी पढ़ें:Mahashivratri: शादी में हो रही है देरी तो महाशिवरात्रि पर कलावा से करें ये उपाय
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि 2026 कब है? यहां जानें सही डेट और पूजा का शुभ समय
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि पर बन रहा है यह शुभ योग, जानिए शिव पूजन की सही विधि
ये भी पढ़ें:महाशिवरात्रि 2026: जानें तारीख और शुभ मुहूर्त, इस साल बन रहा ये महासंयोग

फरवरी 2026 का बड़ा पर्व महाशिवरात्रि
पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है, कहते हैं इस तिथि पर रात में भगवान शिव अग्रि स्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि इस तिथि की रात में जागकर जो भक्त मेरे लिंग रूप का पूजन करेगा, वह अक्षय पुण्य प्राप्त करेगा। इस दिन व्रत का विधान होता है। महाशिवरात्रि पर माघ मेले की आखिरी अमृत स्नान के बाद मेले का समापन होगा।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
festival list Mahashivratri
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने