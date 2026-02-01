Hindustan Hindi News
फरवरी 2026: इन 6 राशियों के जीवन में दिखेंगे बड़े बदलाव, जानें क्या कहते हैं ज्योतिष संकेत

संक्षेप:

फरवरी 2026 ज्योतिष के लिहाज से एक साधारण महीना नहीं रहने वाला। इस महीने ग्रहों की चाल में ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जो कई राशियों की जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस माह में सूर्य मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं बुध और शनि की स्थिति भी सोच, फैसलों और जिम्मेदारियों पर सीधा असर डालेगी।

Feb 01, 2026 03:17 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
फरवरी 2026 ज्योतिष के लिहाज से एक साधारण महीना नहीं रहने वाला। इस महीने ग्रहों की चाल में ऐसे बदलाव हो रहे हैं, जो कई राशियों की जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस माह में सूर्य मकर से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहीं बुध और शनि की स्थिति भी सोच, फैसलों और जिम्मेदारियों पर सीधा असर डालेगी। सबसे अहम बदलाव तब देखने को मिलेगा जब शुक्र अपनी चाल बदलकर रिश्तों और पैसों से जुड़े मामलों में बदलाव करेंगे, जबकि मंगल की स्थिति लोगों के गुस्से, हिम्मत और फैसलों में प्रभाव डाल सकती है। वहीं गुरु की दृष्टि कुछ राशियों के लिए मौके खोलेगी, तो कुछ के लिए पुरानी गलतियों का हिसाब सामने ला सकती है। कुल मिलाकर फरवरी 2026 ऐसा महीना है, जब कई लोगों को नए फैसले लेने होंगे, कुछ को पुराने रिश्तों और काम से बाहर निकलना पड़ेगा, तो कुछ के जीवन में अचानक नई शुरुआत होगी। इन्हीं ग्रहों की चाल के चलते 6 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं- चाहे वो करियर हो, पैसा, रिश्ते या खुद को लेकर सोच।आइए जानते हैं वो कौन-सी 6 राशियां हैं, जिनके लिए फरवरी 2026 एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, और किन बातों पर उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है…

वृषभ राशि: पैसा और परिवार- दोनों पर फोकस

वृषभ राशि के लिए यह महीना आर्थिक मोर्चे पर अहम है। अटका पैसा निकल सकता है या नई इनकम सोर्स पर काम शुरू हो सकता है। परिवार से जुड़ा कोई फैसला- घर, जमीन या जिम्मेदारी- सामने आ सकता है। कामकाज में स्थिरता रहेगी, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखें; छोटी बातों पर बहस से बचें।

सलाह: लालच से दूर रहें, लंबे फायदे पर नजर रखें।

सिंह राशि: करियर में बड़ा मोड़

सिंह राशि वालों के लिए फरवरी 2026 करियर टर्निंग पॉइंट ला सकता है। प्रमोशन, नई जॉब या लीडरशिप रोल के संकेत हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें पहचान मिल सकती है। हालांकि दबाव भी रहेगा। काम के साथ सेहत का ध्यान जरूरी है। रिश्तों में अहंकार से नुकसान हो सकता है- थोड़ा झुकना फायदेमंद रहेगा।

सलाह: टीम के साथ चलेंगे तो जीत पक्की है।

कन्या राशि: काम का तरीका बदलेगा

कन्या राशि वालों के लिए फरवरी 2026 वर्क रूटीन बदलने का समय है। नई स्किल सीखना, टीम बदलना या काम करने का तरीका अपग्रेड करना पड़ेगा। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन आगे फायदा देगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें- नींद और खानपान सुधारें। रिश्तों में स्पष्टता आएगी, गलतफहमियां दूर होंगी।

सलाह: बदलाव से डरें नहीं, उसे अपनाएं।

वृश्चिक राशि: रिश्तों की असली परीक्षा

वृश्चिक राशि के लिए यह महीना इमोशनल क्लियरिंग का है। पुराने रिश्ते- चाहे प्यार के हों या दोस्ती के- अब साफ तस्वीर दिखाएंगे। कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ पीछे छूटेंगे। काम में फोकस बढ़ेगा और जिम्मेदारियां भी। पैसा आएगा, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचें।

सलाह: जो खत्म हो रहा है, उसे पकड़े न रखें।

कुंभ राशि: पहचान और दिशा बदलेगी

कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी 2026 रीसेट बटन जैसा हो सकता है। करियर में नई जिम्मेदारी, रोल में बदलाव या काम की जगह बदलने के संकेत हैं। जो लोग लंबे समय से कंफ्यूजन में थे-अब तस्वीर साफ होगी। रिश्तों में भी चीजें साफ-साफ बोलने की जरूरत पड़ेगी। आधी-अधूरी बातों से दूरी बढ़ सकती है, इसलिए ईमानदारी ही रास्ता है। पैसों में सुधार दिखता है, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा- बजट बनाकर चलें।

सलाह: बड़े फैसले भावुक होकर नहीं, प्लान बनाकर लें।

मीन राशि: खुद पर भरोसा लौटेगा

मीन राशि के लिए यह महीना खुद की ताकत पहचानने का है। लंबे समय से जो चीजें मन में उलझी थीं, अब सुलझेंगी। करियर में नया रास्ता दिख सकता है- खासकर फ्रीलांस, आर्ट या हीलिंग से जुड़े लोगों के लिए। रिश्तों में भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा। पैसों में स्थिरता आएगी, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
