राखी बांधने से पहले कुछ खाना चाहिए या नहीं? जानें रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त

Raksha Bandhan Rituals: आज सावन पूर्णिमा का खास दिन है। आज के ही दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। राखी बांधने से पहले कई लोग कुछ नियमों को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है कि क्या राखी बांधने से पहले कुछ खाना सही है या नहीं?

हर साल सावन के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को राखी का त्योहार मनाया जाता है। आज 9 अगस्त है और आज के ही रक्षाबंधन है। ज्योतिष शास्त्र में हर एक तीज-त्योहार को लेकर कई सारी विधियां बताई गई हैं। सेम चीज राखी के त्योहार के साथ भी है। शुभ मुहूर्त से लेकर किस हाथ में राखी बांधने तक कई ऐसे नियम हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर भी कन्फ्यूज रहते हैं कि आखिर राखी बांधने से पहले कुछ खाना चाहिए या नहीं? या फिर राखी बांधने के बाद ही कुछ खाया जाए।

राखी बांधने से पहले कुछ खाना चाहिए? अगर आप कुछ ही देर में भाई को राखी बांधने जा रही हैं और इस सवाल को लेकर कन्फ्यूज हैं? तो बता दें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी बांधने से पहले बहनों को कुछ नहीं खाना चाहिए। विधि-विधान के साथ राखी बांधने के बाद ही बहनें भोजन करें तो सही रहता है।

रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बात की जाए आज रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त की तो वो सुबह से शुरू हो चुका है। आज की सुबह 5 बजकर 35 मिनटे से लेकर दोपहर 1 बजकर 24 मिनट तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। इस बीच राखी बांधना सबसे शुभ है। बता दें कि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कर दोपहर से ही गई थी।