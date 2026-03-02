फाल्गुन पूर्णिमा व्रत और होलिका दहन आज, कल लगेगा चंद्र ग्रहण; जानें पूजा विधि और ग्रहण का समय
हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।
Falgun Purnima Vrat 2026: Holika Dahan Kab Hai: हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसी दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों का पर्व होली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा और होलिका दहन के साथ एक खास खगोलीय घटना भी जुड़ रही है। 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण लगेगा, जिसे कई जगहों पर आंशिक रूप से देखा जा सकेगा।
फाल्गुन पूर्णिमा तिथि और होलिका दहन- पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च 2026 की शाम से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेगी। इसी दौरान कई स्थानों पर 2 मार्च की रात होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन की परंपरा प्रह्लाद और होलिका की कथा से जुड़ी है। मान्यता है कि इस दिन अग्नि जलाकर बुराई, नकारात्मकता और अहंकार का प्रतीकात्मक दहन किया जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस वर्ष 2 मार्च 2026 (सोमवार) को होलिका पूजन और दहन किया जाना शुभ रहेगा, जबकि 4 मार्च 2026 (बुधवार) को रंगभरी होली मनाई जाएगी।
होलिका दहन का धार्मिक महत्व- होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार भक्त प्रह्लाद को मारने के लिए होलिका अग्नि में बैठी थी, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से इस दिन अग्नि प्रज्ज्वलित कर नकारात्मकता को समाप्त करने की परंपरा चली आ रही है।
पंचांग के अनुसार तिथि और योग- वाराणसी से प्रकाशित हृषीकेश पंचांग के अनुसार 2 मार्च को सूर्योदय सुबह 6 बजकर 16 मिनट पर होगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि शाम 5 बजकर 18 मिनट तक रहेगी, इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी।
आश्लेषा नक्षत्र: सुबह 7:24 बजे तक इसके बाद: मघा नक्षत्र
अतिगंड योग: दोपहर 12:06 बजे तक इसके बाद: सुकर्मा योग
साथ ही सौम्य नामक औदायिक योग भी रहेगा
पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को शाम 4 बजकर 33 मिनट तक रहेगी।
होलिका पूजन और होलिका दहन (2 मार्च)- भद्रा का समय और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त
शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि में और भद्रा रहित समय में रात के समय किया जाता है। इस वर्ष 2 मार्च को शाम 5:18 बजे से लेकर 3 मार्च की सुबह 4:56 बजे तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। ऐसे में पूरी रात भद्रा का योग बन रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब पूरी रात भद्रा हो तो शास्त्रों में भद्रा के पुच्छ भाग में होलिका दहन करना शुभ माना गया है। इस वर्ष होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 12:50 बजे से रात 2:02 बजे तक रहेगा। यह कुल 1 घंटा 12 मिनट का शुभ समय है।
होलिका दहन की पूजा सामग्री
लकड़ी और उपले
रोली और चावल
कच्चा सूत या मौली
फूल और गुलाल
नारियल
गेहूं की बालियां
गुड़ और मिठाई
जल से भरा कलश
होलिका दहन की संपूर्ण पूजा विधि
- सबसे पहले होलिका के स्थान को साफ करके लकड़ियों और उपलों से ढेर तैयार करें।
- इसके बाद रोली, चावल और फूल से होलिका की पूजा करें।
- कच्चे सूत से होलिका के चारों ओर 3 या 7 बार परिक्रमा करें।
- नारियल, गुड़ और गेहूं की बालियां अग्नि में अर्पित करें।
- परिवार की सुख-समृद्धि और रोग-दोष दूर होने की प्रार्थना करें।
- अंत में होलिका की राख को शुभ मानकर घर में लाया जाता है।
फाल्गुन पूर्णिमा व्रत-
फाल्गुन पूर्णिमा को स्नान, दान और भगवान विष्णु तथा चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।
पूर्णिमा पूजा विधि
- सुबह जल्दी उठकर स्नान करें।
- घर के मंदिर में दीपक जलाएं।
- भगवान विष्णु की पूजा करें।
- रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करें।
- सफेद मिठाई, चावल और फल अर्पित करें।
- जरूरतमंदों को दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
- धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और शांति आती है।
3 मार्च 2026 को लगेगा चंद्र ग्रहण- इस बार होली के समय 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण (ब्लड मून) होगा, हालांकि भारत में इसका केवल अंतिम हिस्सा ही दिखाई देगा।
चंद्र ग्रहण का समय (भारतीय समयानुसार)-
ग्रहण की शुरुआत: दोपहर लगभग 3:20 बजे
पूर्ण ग्रहण चरण शुरू: शाम लगभग 4:35 बजे
अधिकतम ग्रहण: लगभग 5:04 बजे
पूर्ण ग्रहण समाप्त: लगभग 5:32 बजे
ग्रहण समाप्त: लगभग 6:46 बजे
भारत में चंद्रमा के देर से उदय होने के कारण ग्रहण का केवल अंतिम हिस्सा शाम करीब 6:20 बजे के बाद कुछ मिनटों तक दिखाई दे सकता है, खासकर पूर्वोत्तर भारत में।
सूतक काल कब से लगेगा
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 3 मार्च को सुबह 6 बजकर 20 मिनट से सूतक लग जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं और पूजा-पाठ से बचने की सलाह दी जाती है।
ग्रहण के दौरान क्या करें
मंत्र जाप और ध्यान करना शुभ माना जाता है
जरूरतमंदों को दान देना लाभकारी माना जाता है
ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और पूजा करें
क्या न करें
ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए
मंदिरों में पूजा से बचें
गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है
रंगभरी होली कब है?- पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस वर्ष रंगभरी होली 4 मार्च 2026 (बुधवार) को मनाई जाएगी। क्योंकि उस दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से मधुमास की शुरुआत हो जाती है और परंपरा के अनुसार रंगभरी होली इसी दिन मनाई जाती है।
