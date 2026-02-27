Hindustan Hindi News
फाल्गुन पूर्णिमा व्रत कब रखा जाएगा? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि

Feb 27, 2026 07:03 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Falgun Purnima Vrat 2026 Date: हिंदू पंचांग में फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इसी तिथि पर होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। ऐसे में पूर्णिमा व्रत, पूजा और दान का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। 

Falgun Purnima Vrat 2026 Date: हिंदू पंचांग में फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। इसी तिथि पर होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। ऐसे में पूर्णिमा व्रत, पूजा और दान का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा को लेकर लोगों के बीच भ्रम इसलिए बना हुआ है क्योंकि पूर्णिमा तिथि दो दिनों तक रहेगी और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि व्रत 2 मार्च को रखा जाए या 3 मार्च को?

पूर्णिमा तिथि कब से कब तक?-

पंचांग के अनुसार:

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 2 मार्च 2026, शाम 05:56 बजे

पूर्णिमा तिथि समाप्त: 3 मार्च 2026, शाम 05:08 बजे

यानी पूर्णिमा तिथि 2 और 3 मार्च दोनों दिन मौजूद रहेगी। लेकिन व्रत का निर्णय केवल तिथि की उपस्थिति से नहीं होता, बल्कि सूर्यास्त और चंद्रोदय के आधार पर किया जाता है।

व्रत 2 मार्च को रखें या 3 मार्च को?- धर्मशास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा व्रत उसी दिन रखना श्रेष्ठ माना जाता है जिस दिन सूर्यास्त के समय पूर्णिमा तिथि हो और उसी दिन चंद्रोदय भी हो रहा हो। इस आधार पर 2 मार्च 2026 (सोमवार) को व्रत रखना अधिक शास्त्रसम्मत माना जा रहा है। इसके अलावा 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और सूतक काल प्रभावी रहेगा। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दिन पूजा-पाठ और व्रत संबंधी कार्यों से बचा जाता है। इसलिए भी 2 मार्च को ही व्रत रखना उचित रहेगा।

2 मार्च 2026 के प्रमुख शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:19 से 06:08 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:27 से 01:14 बजे तक

चंद्रोदय: शाम 05:49 बजे

गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:42 से 07:07 बजे तक

इन समयों में पूजा, जप और संकल्प करना शुभ माना जाता है।

फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की सरल पूजा विधि

1. संकल्प- सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें।

2. विष्णु-लक्ष्मी पूजन- घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले फूल, अक्षत, चंदन और भोग अर्पित करें।

3. मंत्र जप और कथा- ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ना या सुनना भी परंपरा का हिस्सा है।

4. चंद्रमा को अर्घ्य- शाम को चंद्रोदय के समय जल में थोड़ा दूध और सफेद पुष्प मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें।

5. दान और पारण- अगले दिन जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर व्रत का पारण करें। व्रत का पारण चंद्र ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले कर लें। यानी 3 मार्च को सुबह 6.30 बजे से पहले व्रत का पारण कर लें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

