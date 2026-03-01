फाल्गुन पूर्णिमा की रात इस स्तोत्र के पाठ से घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि, जानिए सही विधि
संतान गोपाल स्तोत्र श्रीकृष्ण के बाल रूप की स्तुति है। यह स्तोत्र संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और वंश वृद्धि के लिए रचा गया है। फाल्गुन पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण पूजा के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं।
फाल्गुन पूर्णिमा का दिन संतान प्राप्ति, सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी-नारायण और सत्यनारायण की पूजा के साथ संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्तोत्र में भगवान कृष्ण से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। यह स्तोत्र सरल भाषा में है और भक्ति-भाव से पाठ करने पर बहुत जल्दी फल देता है। 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा 3 मार्च को है। आइए जानते हैं इस स्तोत्र के पाठ की विधि और महत्व।
संतान गोपाल स्तोत्र का महत्व
संतान गोपाल स्तोत्र श्रीकृष्ण के बाल रूप की स्तुति है। यह स्तोत्र संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और वंश वृद्धि के लिए रचा गया है। फाल्गुन पूर्णिमा पर लक्ष्मी नारायण पूजा के साथ इस स्तोत्र का पाठ करने से पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। स्तोत्र में कृष्ण के विभिन्न नामों से प्रार्थना की गई है, जैसे गोपाल, वासुदेव, माधव, मुकुन्द आदि। यह स्तोत्र मनोकामना पूर्ति का शक्तिशाली साधन है। नियमित पाठ से न केवल संतान सुख मिलता है, बल्कि घर में सुख-शांति और समृद्धि भी आती है।
फाल्गुन पूर्णिमा पर पूजा का महत्व
फाल्गुन पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण जी की पूजा से सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ और व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान सुख के लिए इस दिन संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ विशेष फलदायी है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जो स्तोत्र के प्रभाव को बढ़ाती है। इस दिन पूजा करने से निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के योग बनते हैं और परिवार में खुशहाली आती है।
स्तोत्र पाठ की सही विधि
फाल्गुन पूर्णिमा की रात लक्ष्मी नारायण जी की पूजा के बाद संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें।
- पूजा स्थल पर साफ आसन बिछाएं।
- श्रीकृष्ण या बाल गोपाल की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
- घी का दीपक, धूप, फूल, फल, मिठाई चढ़ाएं।
- स्तोत्र को 11, 21 या 108 बार पढ़ें।
- पाठ के दौरान मन में संतान की कामना रखें।
- पाठ समाप्ति के बाद आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें।
- स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से 21 या 40 दिन तक करें।
यह विधि श्रद्धा से करने पर बहुत जल्दी फल देती है।
स्तोत्र से मिलने वाले लाभ
संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने से:
- निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति होती है।
- संतान की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
- घर में सुख, समृद्धि और सौहार्द बढ़ता है।
- मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
- नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है।
- परिवार में सकारात्मकता और खुशहाली आती है।
यह स्तोत्र विशेष रूप से फाल्गुन पूर्णिमा पर प्रभावी होता है।
पूजा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें
- पूजा साफ मन से और शुद्ध वस्त्र धारण कर करें।
- स्तोत्र का उच्चारण स्पष्ट और भक्ति भाव से करें।
- पूजा स्थल पर कोई गंदगी ना हो।
- पूजा के दौरान मोबाइल या अन्य व्यस्तता से दूर रहें।
- स्तोत्र पाठ के बाद प्रसाद सभी को बांटें।
- यदि संभव हो तो व्रत रखें या सात्विक भोजन करें।
फाल्गुन पूर्णिमा पर संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में सुख-समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। श्रद्धा और नियमितता से इस स्तोत्र का पाठ करें। इससे घर में खुशियां बढ़ेंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
संक्षिप्त विवरण
नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो परिचय और अनुभव
डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष