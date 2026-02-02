फाल्गुन मास हो गया आज से शुरू, इन उपायों से चमकेगी किस्मत मिलेगा भाग्य का साथ

संक्षेप: 2 फरवरी 2026 से फाल्गुन मास की शुरुआत हो गई है। फाल्गुन में ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ आध्यात्मिक शुद्धि का विशेष महत्व है। इस महीने कुछ सरल उपाय अपनाकर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं।

2 फरवरी 2026 से फाल्गुन मास की शुरुआत हो गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम महीना है, जो पुराने कर्मों का सुधार और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। फाल्गुन में ऋतु परिवर्तन के साथ-साथ आध्यात्मिक शुद्धि का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान शिव और भगवान श्रीकृष्ण की आराधना के लिए सर्वोत्तम होता है। इसी माह में महाशिवरात्रि और होली जैसे पर्व आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन में जप, तप, दान और सात्विक जीवन से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और भाग्य का साथ मिलता है। इस महीने कुछ सरल उपाय अपनाकर आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं।

फाल्गुन मास का आध्यात्मिक महत्व फाल्गुन मास भगवान शिव और श्रीकृष्ण को समर्पित है। इस महीने में शिव-पार्वती का मिलन और होलिका दहन की कथा जुड़ी हुई है। फाल्गुन में ग्रहों की स्थिति ऐसी रहती है कि साधना और दान का फल तुरंत मिलता है। यह समय पुरानी नकारात्मकता को जलाने और नए संकल्प लेने का है। मान्यता है कि फाल्गुन में किया गया दान, जप और सेवा जीवन में स्थिरता, धन-धान्य और सुख-समृद्धि लाता है। इस महीने की गई साधना से ग्रह दोष कम होते हैं और भाग्य का साथ मिलता है।

फाल्गुन मास में दान-पुण्य फाल्गुन मास दान और सेवा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने अन्न, वस्त्र, धन, फल या जरूरतमंदों की मदद करने से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है। धार्मिक पुराणों में कहा गया है कि फाल्गुन में किया गया दान ग्रह दोषों को कम करता है और भाग्य को मजबूत बनाता है। गरीबों, ब्राह्मणों, मंदिरों या आश्रमों में दान विशेष फलदायी है। दान से नकारात्मक कर्मों का नाश होता है और नए सकारात्मक कर्मों का निर्माण होता है। इससे किस्मत चमकती है और जीवन में अप्रत्याशित लाभ मिलता है।

फाल्गुन में जरूर करें ये उपाय फाल्गुन मास में ये उपाय किस्मत चमकाने और भाग्य बढ़ाने में बहुत प्रभावी हैं:

रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक करें।

'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इससे रोग और कष्ट दूर होते हैं।

श्रीकृष्ण की पूजा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें। इससे मानसिक शांति मिलती है।

तुलसी पूजा और घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इससे वातावरण शुद्ध रहता है। फाल्गुन में क्या नहीं करना चाहिए फाल्गुन मास में कुछ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ फल दे सकते हैं:

होलाष्टक (24 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक) में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या कोई मांगलिक कार्य ना करें।

तामसिक भोजन (मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज) से पूरी तरह दूर रहें।

क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक सोच से बचें। ये भावनाएं इस महीने में ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं।

नई शादीशुदा बहू को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए।

अनावश्यक खर्च या जमीन-जायदाद का सौदा टालें। फाल्गुन मास के विशेष लाभ और सावधानियां फाल्गुन में दान-पुण्य और भक्ति से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। महामृत्युंजय मंत्र जप से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। श्रीकृष्ण आराधना से मानसिक शांति और परिवार में सुख आता है। होलाष्टक में भक्ति और दान पर ज्यादा ध्यान दें। होलिका दहन (2 मार्च 2026) पर पुरानी नकारात्मकता को जलाकर मुक्ति का संकल्प लें। फाल्गुन में सात्विक जीवन व्यतीत करने से ग्रह दोष कम होते हैं और भाग्य का साथ मिलता है। इस महीने संयम और भक्ति से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।

फाल्गुन मास हमें सिखाता है कि जीवन में शुद्धता, दान और भक्ति से किस्मत चमकती है। इन उपायों को अपनाकर आप फाल्गुन के शुभ फलों का लाभ उठा सकते हैं।