Falgun Maas 2026: फाल्गुन माह में विवाह के लिए बेहद शुभ हैं ये 12 दिन, जानिए कब है शादी का अबूझ मुहूर्त

Falgun Maas 2026: फाल्गुन माह में विवाह के लिए बेहद शुभ हैं ये 12 दिन, जानिए कब है शादी का अबूझ मुहूर्त

संक्षेप:

2026 में फाल्गुन मास 2 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च को होली के साथ समाप्त होगा। शास्त्रों में फाल्गुन को विवाह के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है।

Feb 02, 2026 01:19 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
फाल्गुन मास हिंदू पंचांग का अंतिम महीना है, जो फाल्गुन कृष्ण अष्टमी से शुरू होकर फाल्गुन पूर्णिमा तक चलता है। 2026 में फाल्गुन मास 2 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च को होली के साथ समाप्त होगा। यह महीना प्रेम, उल्लास और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इस माह में महाशिवरात्रि और होली जैसे प्रमुख पर्व आते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि फाल्गुन में विवाह के लिए कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध होते हैं। शास्त्रों में फाल्गुन को विवाह के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में रहता है। इस महीने कुल 12 दिन ऐसे हैं, जो विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ हैं।

फाल्गुन मास 2026 की तिथियां और महत्व

फाल्गुन मास 2 फरवरी 2026, दिन सोमवार से शुरू हो रहा है और 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा। इस मास में होलाष्टक (होली से 8 दिन पहले) के कारण कुछ समय शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, लेकिन उसके बाद विवाह के लिए कई शुभ मुहूर्त निकलते हैं। फाल्गुन मास में फाल्गुनी नक्षत्र की पूर्णिमा होती है, इसलिए इसका नाम फाल्गुन पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने दान, पूजा और विवाह जैसे कार्यों से अक्षय पुण्य मिलता है। यह समय पुराने कर्मों से मुक्ति और नए जीवन की शुरुआत का भी प्रतीक है।

फाल्गुन मास में विवाह के 12 शुभ मुहूर्त

फाल्गुन मास में विवाह के लिए कुल 12 दिन शुभ माने गए हैं। ये तिथियां निम्नलिखित हैं (पंचांग के अनुसार):

  • 5 फरवरी
  • 6 फरवरी
  • 8 फरवरी
  • 10 फरवरी
  • 12 फरवरी
  • 14 फरवरी
  • 19 फरवरी (फुलेरा दूज - अबूझ मुहूर्त)
  • 20 फरवरी
  • 21 फरवरी
  • 24 फरवरी
  • 25 फरवरी
  • 26 फरवरी

इनमें सबसे प्रमुख और अबूझ मुहूर्त 19 फरवरी का फुलेरा दूज है। फुलेरा दूज को फाल्गुन मास का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन विवाह करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख की प्राप्ति होती है।

फुलेरा दूज: पूरे साल का अबूझ विवाह मुहूर्त

फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज कहा जाता है। 2026 में यह 19 फरवरी को पड़ रहा है। यह अबूझ मुहूर्त है यानी इस दिन विवाह के लिए पंडित जी से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती। शास्त्रों में इसे अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय और स्थिर रहता है। फुलेरा दूज पर विवाह के साथ गृह प्रवेश, नामकरण और अन्य मांगलिक कार्य भी किए जा सकते हैं। यह मुहूर्त पूरे साल उपलब्ध शुभतम मुहूर्तों में से एक है।

होलाष्टक और विवाह पर प्रभाव

फाल्गुन मास में होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लगता है। 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से 3 मार्च तक रहेगा। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक के बाद ही विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू होते हैं। होलिका दहन 2 मार्च को और रंग वाली होली 3 मार्च को होगी। होलाष्टक के कारण पहले कुछ मुहूर्त प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन फुलेरा दूज (19 फरवरी) इससे पहले आता है, इसलिए यह पूरी तरह शुभ रहेगा।

फाल्गुन मास में विवाह के लिए अन्य टिप्स

फाल्गुन मास में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त चुनते समय पंडित जी से सलाह जरूर लें। अगर अबूझ मुहूर्त की तलाश है, तो फुलेरा दूज सबसे अच्छा विकल्प है। इस महीने में विवाह करने से वैवाहिक जीवन में सुख, प्रेम और समृद्धि बनी रहती है। फाल्गुन में होली और महाशिवरात्रि की वजह से वातावरण में उल्लास रहता है, जो नवविवाहित जोड़ों के लिए शुभ माना जाता है। दांपत्य जीवन में सात्विकता, पूजा-पाठ और दान-पुण्य से रिश्ते मजबूत होते हैं।

फाल्गुन मास विवाह और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है। इन 12 मुहूर्तों में से अपनी सुविधा अनुसार चुनें और जीवन में सुख-समृद्धि प्राप्त करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

