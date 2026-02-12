फाल्गुन अमावस्या पर करें ये काम, पूर्वज होंगे प्रसन्न, दूर होगा पितृ दोष
हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का खास महत्व होता है। अमावस्या तिथि हर महीने आती है। इस तरह से सालभर में कुल 12 अमावस्या आती है। फाल्गुन मास चल रहा है। इस साल फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026, मंगलवार को पड़ रही है। मंगलवार को पड़ने के कारण यह भौमवती और दर्श अमावस्या के नाम से भी जानी जाएगी। हालांकि इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य, पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन किए गए कुछ कार्य से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साथ ही पितृदोष भी खत्म होता है। चलिए जानते हैं कि फाल्गुन अमावस्या के दिन कौन-कौन से कार्य करना शुभ होता है।
गंगा में स्नान
मान्यता है कि फाल्गुन अमावास्य के दिन पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करने से अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। जो लोग नदी तट पर नहीं जा सकते, वे घर पर ही पानी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे जीवन से जुड़े कष्ट दूर होते हैं।
पितृ तर्पण
अगर आप फाल्गुन अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना शुभ रहता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन कई धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाएं की जाती हैं।
इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के नाम से जल अर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा काले तिल की सहायता से पितरों को जल अर्पित करें। इससे भी पितृ दोष का प्रभाव कम होता है।
पीपल की पूजा
इसके अलावा अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करें। शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे पितृ दोष और शनि दोष शांत होते हैं। साथ ही अमावस्या की रात को दीप जलाना विशेष फलदायक होता है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है और जीवन में सकारात्मकता लाता है।
क्या करें दान
फाल्गुन अमावस्या के दिन दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे ना सिर्फ देवतागण प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितरों को भी खुशी मिलती है। इस दिन आप तिल, अन्न और वस्त्र का दान करें। जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इसके अलावा पितरों के नाम से दान करें।
हनुमान चालीसा का पाठ करें
चूंकि फाल्गुन अमावस्या के दिन मंगलवार है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक व सिंदूर अर्पित करें। इससे भी जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं।
क्या ना करें
फाल्गुन अमावस्या का दिन विशेष रूप से तामसिक दोषों से मुक्ति पाने का अवसर है। अगर आप इस दिन पूजा और उपाय सही तरीके से करते हैं, तो यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है।
