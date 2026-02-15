फाल्गुन अमावस्या कब है, जानिए इस दिन क्या करें और क्या नहीं?
फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान का विशेष महत्व बताया गया है।
हिंदू धर्म में अमवास्या तिथि का खास महत्व होता है। यह तिथि हर माह में एक बार पड़ती है। फाल्गुन माह चल रहा है। ऐसे में फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहते हैं। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दिन पूजा पाठ करने से देवी-देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ग्रहों की स्थिति में भी मजबूती आती है। हालांकि इस दिन कुछ कार्य करना बेहद जरूरी होते हैं। साथ ही कुछ कार्य करने की मनाही होती है। चलिए जानते हैं कि फाल्गुन माह कब है और इस दिन क्या करें और क्या नहीं।
कब है फाल्गुन अमावस्या 2026?
पंचांग के अनुसार, इस साल 16 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 34 मिनट पर फाल्गुन अमावस्या का आरंभ होगा और अगले दिन यानी 17 फरवरी 2026 की शाम 5 बजकर 30 मिनट पर समाप्त होगा। इसलिए उदयातिथि के अनुसार 17 फरवरी 2026 को फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन फाल्गुन अमावस्या का व्रत, स्नान-दान और पितरों का तर्पण किया जाएगा।
फाल्गुन अमावस्या पर क्या करें
- फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान-ध्यान करें। इसके अलावा देवी-देवताओं के साथ ही पितरों की पूजा करें।
- इस दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें।
- अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो घर में शुद्ध जल में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें और स्नान करें।
- स्नानादि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें।
- इसके बाद विष्णुजी की विधिवत पूजा करें।
- इस दिन दान का काफी महत्व होता है। इस दिन कंबल, कपड़े, अन्न, धन आदि का दान करने से भी शुभ फल मिलते हैं।
- पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए।
- इस दिन एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की आपको प्राप्ति होती है।
- फाल्गुन अमावस्या के दिन भगवान शिव, विष्णु, सूर्य देव, माता लक्ष्मी, मां सरस्वती आदि के मंत्रों का जप भी करें।
- इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे, घर के मुख्य द्वार पर और दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है।
फाल्गुन अमावस्या पर क्या ना करें
- अमावस्या तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज आदि खाने से भी बचें।
- इस दिन नाखून-बाल आदि कटवाने से भी बचें।
- इस दिन किसी भी तरह का विवाद ना करें। क्रोध से बचें।
- घर में लड़ाई-झगड़ा इस दिन न करें और वाद-विवाद की स्थिति से बचें।
- इस दिन तुलसी, बेल आदि के पत्ते इस दिन तोड़ना सही नहीं होता है।
- अमावस्या के दिन सोने से बचें।
- बड़े-बुजर्गों को कष्ट ना पहुंचाएं।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
धीरज पाल डिजिटल मीडिया में उभरता एक ऐसा नाम है, जो पाठक को धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा परोसते हैं। वो ग्रह नक्षत्रों, वास्तु शास्त्र, अंक ज्योतिष,रत्न शास्त्र जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने समाचार, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
ग्रह और नक्षत्रों का असर
वास्तु शास्त्र
न्यूमरोलॉजी
रत्न विज्ञान