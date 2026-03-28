घर पर बुरी नजर का साया! जानें इसके लक्षण, दुष्प्रभाव और राहत के 7 उपाय

घर पर बुरी नजर का साया पड़ रहा है? जानें इसके मुख्य लक्षण, परिवार पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और इसे दूर करने के 7 प्रभावी उपाय। नींबू-मिर्ची, नमक का पोंछा, कपूर-लोबान, नजर बट्टू जैसे घरेलू टोटके अपनाकर घर से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर को तुरंत दूर करें।

हिंदू धर्म में बुरी नजर यानी नजर दोष को एक गंभीर समस्या माना जाता है। जब किसी व्यक्ति या परिवार पर किसी की बुरी नजर लग जाती है, तो घर में अचानक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इससे स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और शांति सभी प्रभावित होते हैं। बुरी नजर अक्सर ईर्ष्या, जलन या प्रशंसा के रूप में लगती है। अगर आपके घर में भी हाल ही में अचानक परेशानियां बढ़ गई हैं, तो हो सकता है कि बुरी नजर का साया हो। आइए जानते हैं इसके लक्षण, दुष्प्रभाव और घरेलू उपाय।

बुरी नजर क्या है? बुरी नजर वह नकारात्मक ऊर्जा है, जो किसी व्यक्ति की ईर्ष्या, अत्यधिक प्रशंसा या दुष्ट नजर से उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा व्यक्ति या पूरे परिवार पर असर डालती है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में इसे नजर दोष कहा जाता है। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति या घर पर लग सकती है। बच्चे, नए विवाहित जोड़े और नया घर सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।

बुरी नजर के प्रमुख लक्षण घर में बार-बार कलह या झगड़े होना बच्चों का बिना कारण रोना या बीमार पड़ना आर्थिक स्थिति अचानक खराब होना परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बिगड़ना काम में रुकावटें आना पौधों का सूखना या जानवरों का बीमार होना नींद न आना या बार-बार बुरे सपने देखना बुरी नजर के दुष्प्रभाव बुरी नजर लगने से न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होता है। इससे मानसिक तनाव, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्याएं और रिश्तों में दरार पड़ सकती है। लंबे समय तक नजर दोष बने रहने पर व्यापार में घाटा, नौकरी में अड़चन या घर में अशांति बढ़ जाती है। बच्चों पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। आइए जानते हैं इससे बचाव के उपाय।

1. नमक का पोंछा - नकारात्मक ऊर्जा को साफ करें सबसे सरल और प्रभावी उपाय है नमक का पोंछा। हर शनिवार या मंगलवार को घर के फर्श को नमक मिले पानी से पोंछें। खासकर मुख्य द्वार, कमरों के कोनों और बाथरूम को अच्छी तरह साफ करें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। पोंछे के बाद इस्तेमाल किया पानी घर से बाहर फेंक दें।

2. कपूर और धूप जलाएं - घर को शुद्ध करें रोज शाम को कपूर जलाकर पूरे घर में धुआं करें। इसके अलावा अगरबत्ती या लोबान भी जला सकते हैं। कपूर की महक नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाती है और वातावरण को शुद्ध करती है। खासकर सोने से पहले यह उपाय जरूर करें।

3. नींबू-मिर्ची का टोटका - बुरी नजर का सबसे पुराना उपाय मुख्य द्वार पर एक नींबू में 7 मिर्चियां पिरोकर लटका दें। जब नींबू सूख जाए या सड़ने, लगे तो उसे बदल दें। यह टोटका बुरी नजर को घर में घुसने से रोकता है। हर शनिवार या मंगलवार को नया टोटका लगाएं।

4. लोबान या समब्रानी से धुआं - घर की नकारात्मकता दूर करें शनिवार या अमावस्या को लोबान या समब्रानी जलाकर पूरे घर में धुआं करें। विशेष रूप से कोनों, अलमारी के पीछे और बाथरूम में धुआं दें। इससे बुरी आत्माएं और नजर का प्रभाव कम होता है।

5. नजर बट्टू या सुरक्षात्मक चिन्ह लगाएं घर के मुख्य द्वार पर नजर बट्टू (काला टीका), ऊंट की नाल, मोर पंख या हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। ये चिन्ह बुरी नजर को रोकने में मदद करते हैं।

6. पूजा-पाठ और मंत्र जाप - दिव्य सुरक्षा रोज शाम हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती या नारायण कवच का पाठ करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप भी बुरी नजर से बचाव करता है।

7. घर की नियमित साफ-सफाई - वास्तु शुद्धि घर को हमेशा साफ-सुथरा रखें। पुरानी चीजें, टूटी वस्तुएं और कचरा जमा न होने दें। साफ-सफाई से वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं रुक पाती है।

बुरी नजर से बचाव के लिए इन 7 उपायों को नियमित रूप से अपनाएं। थोड़े समय में ही आपको घर में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। अगर समस्या गंभीर है, तो किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें।