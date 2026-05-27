पद्मिनी एकादशी व्रत क्यों होता है खंडित, खंडित होने पर क्या उपाय, मां लक्ष्मी और श्रीहरि को भी प्रसन्न करने के उपाय पढ़े
भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी व्रत करता है उसको बैकुंठ धाम मिलता है। एकादशी व्रत बहुत खास माना जाता है, अधिकमास की एकादशी तो और भी खास मानी जाती है।
भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी व्रत करता है उसको बैकुंठ धाम मिलता है। एकादशी व्रत बहुत खास माना जाता है, अधिकमास की एकादशी तो और भी खास मानी जाती है। एकादशी के नियम तीन दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। इसलिए दशमी से लेकर द्वादशी तक इसके नियमों को मानना चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिससे व्रत खंडित हो सकता है, जैसे आपने एकादशी के दिन तेल लगा लिया। अगर आपने एकादशी के दिन शरीर पर तेल मालिश कर ली। भगवान को जूठे हाथों से छू लिया। इसके अलावा एकादशी के दिन में दिन के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे एकादशी व्रत का पर दोष लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनका दोष ना लगे तो आप द्वादशी के दिन एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए द्वादशी के दिन श्रीहरि को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल में तुलसी मिलाकर तुलसीदल बनाकर इससे श्रीहरि को स्नान कराएं और अपने मुख में भी डालें, इससे एकादशी के व्रत में जो दोष लगते हैं, उनका नाश होता है। यह तो बात थी एकादशी व्रत में दोष लगने के उपाय की।
इसके अलावा मां लक्ष्मी और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए भी इस दिन उपाय करने चाहिए।
इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की जड़ में हल्का सा गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने से लाभ होता है। कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वहीं इसके अलावा अगर श्रीहरि का प्रिय महीना है तो इस महीने में 33 दिन के 33 मालपुए बनाएं और श्रीहरि को भोग लगाकार दान करें, इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ मास में अन्न, जलदान भी उत्तम माना गया है, अगर इस दिन आप अन्न और जलदान करेंगे तो आपको श्रीहरि की कृपा मिलेगी।
अधिकमास की दूसरी एकादशी कौन सी है
अधिकमास की दूसरी एकादशी पद्मा एकादशी है। यह ज्येष्ठमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन भी व्रत करने से लाभ होता है। श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। इसके बाज निर्जला एकादशी आएगी। जो इस साल जून के आखिरी वीक में है।
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लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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