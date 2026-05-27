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पद्मिनी एकादशी व्रत क्यों होता है खंडित, खंडित होने पर क्या उपाय, मां लक्ष्मी और श्रीहरि को भी प्रसन्न करने के उपाय पढ़े

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी व्रत करता है उसको बैकुंठ धाम मिलता है। एकादशी व्रत बहुत खास माना जाता है, अधिकमास की एकादशी तो और भी खास मानी जाती है।

पद्मिनी एकादशी व्रत क्यों होता है खंडित, खंडित होने पर क्या उपाय, मां लक्ष्मी और श्रीहरि को भी प्रसन्न करने के उपाय पढ़े

भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी व्रत करता है उसको बैकुंठ धाम मिलता है। एकादशी व्रत बहुत खास माना जाता है, अधिकमास की एकादशी तो और भी खास मानी जाती है। एकादशी के नियम तीन दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। इसलिए दशमी से लेकर द्वादशी तक इसके नियमों को मानना चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिससे व्रत खंडित हो सकता है, जैसे आपने एकादशी के दिन तेल लगा लिया। अगर आपने एकादशी के दिन शरीर पर तेल मालिश कर ली। भगवान को जूठे हाथों से छू लिया। इसके अलावा एकादशी के दिन में दिन के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे एकादशी व्रत का पर दोष लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनका दोष ना लगे तो आप द्वादशी के दिन एक उपाय कर सकते हैं। इसके लिए द्वादशी के दिन श्रीहरि को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंगा जल में तुलसी मिलाकर तुलसीदल बनाकर इससे श्रीहरि को स्नान कराएं और अपने मुख में भी डालें, इससे एकादशी के व्रत में जो दोष लगते हैं, उनका नाश होता है। यह तो बात थी एकादशी व्रत में दोष लगने के उपाय की।

इसके अलावा मां लक्ष्मी और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए भी इस दिन उपाय करने चाहिए।

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इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की जड़ में हल्का सा गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करने से लाभ होता है। कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वहीं इसके अलावा अगर श्रीहरि का प्रिय महीना है तो इस महीने में 33 दिन के 33 मालपुए बनाएं और श्रीहरि को भोग लगाकार दान करें, इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा ज्येष्ठ मास में अन्न, जलदान भी उत्तम माना गया है, अगर इस दिन आप अन्न और जलदान करेंगे तो आपको श्रीहरि की कृपा मिलेगी।

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अधिकमास की दूसरी एकादशी कौन सी है

अधिकमास की दूसरी एकादशी पद्मा एकादशी है। यह ज्येष्ठमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस दिन भी व्रत करने से लाभ होता है। श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। इसके बाज निर्जला एकादशी आएगी। जो इस साल जून के आखिरी वीक में है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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