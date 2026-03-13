क्या आप एकादशी व्रत में श्रीहरि का रात्रि जागरण करते हैं? कैसे करें रात्रि जागरण क्या मिलता है फल
Ekadashi vrat 2026: चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उस के सभी पापों की क्षमा मिल जाती है। इस व्रत में सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है।
भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है। एक महीने में दो एकादशी आती है। एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचिनी एकादशी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उस के सभी पापों की क्षमा मिल जाती है। इस व्रत में सबसे पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद भगवान विष्णु की षोडशोपचार सहित श्री पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को रात को भोजन नहीं करते हैं और शुद्धता का खास ध्यान रखते हैं। भगवान श्रीहरि का ध्यान लगाना चाहिए। पापमोचनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप में पूजा जाता है। पूरे दिन एकादशी का व्रत रखें और रात को श्रीहरि का जागरण करें। एकादशी में भगवान विष्णु के रात्रि जागरण का काफी महत्व बताया गया है।
एकादशी में रात्रि जागरण में क्या करें
स्कंदपुराण में एकादशी व्रत में रात्रि जागरणका महत्व बताया गया है। रात के समय व्रत में पुराण का पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चन्दन, फल-निवेदन, श्रद्धा, दान, इन्द्रियसंयम, सत्यभाषण, निद्रात्याग, इन सभी के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। इस दिन आलस ना करें। हर पहर में श्रीहरि की आरती करें। एकादशी व्रत में भक्तिपूर्वक जागरण जो करता है, वह मोक्ष पाता है और श्रीहरि के धाम को जाता है। स्कंदपुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि खासकर अविद्ध एकादशी के दिन-रात में मेरे लिए जो जागरण करते हैं, उनके साथ में ही मैं आता हूं और नृत्य करता हं। एकादशी में रात्रि जागरण के समय दीपदान भी करना चाहिए। इससे गोदान का फल पाता है। कपूर और गुग्गुल मिलाकर धूपदान करें। ऐसा कहा गया है कि जो इस प्रकार रात को श्रीहरि का जागरण करते हैं, उनके लाखों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं।
क्या है इसका महत्व
इसके अलावा एकादशी व्रत में गीता और श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करना भी उत्तम होता है। ऐसा कहा गया है कि अनजानमें या जान-बूझकर जो भी आपने पाप किए हैं, पूर्वजन्ममें और इस जन्म में ही जिस पापराशिका संचय किया गया है, एकादशीके जागरण से उन सबका नाश हो जाता है । जो द्वादशीके इस माहात्म्यको पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी-ब्रतके प्रभावसे सदा धर्मपर बुद्धि स्थिर रहती है।
पापमोचिनी एकादशी की तिथि
एकादशी की तिथि शुरू: 8:10 AM on मार्च 14, 2026
एकादशी की तिथि खत्म: 9:16 AM on मार्च 15, 2026
पारण की तिथि-मार्च 16, 2026
पारण का समय: 6:30 AM to 8:54 AM
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां