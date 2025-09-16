Ekadashi Shradh Muhurat 17 September 2025 gyaras shradh vidhi and pitru tarpan Shubh muhurat Ekadashi Shradh: एकादशी या ग्यारस श्राद्ध कल, जानें पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त व विधि, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Ekadashi Shradh Muhurat 17 September 2025 gyaras shradh vidhi and pitru tarpan Shubh muhurat

Ekadashi Shradh: एकादशी या ग्यारस श्राद्ध कल, जानें पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त व विधि

Ekadashi Shradh Muhurat: पितृ पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। एकादशी श्राद्ध को ग्यारस का श्राद्ध कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी तिथि पितरों के तर्पण के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 03:15 PM
Ekadashi Shradh: एकादशी या ग्यारस श्राद्ध कल, जानें पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त व विधि

Ekadashi Shradh 17 September 2025: आश्विन माह की एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन इंदिरा एकादशी व्रत रखा जाता है। पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को एकादशी श्राद्ध किया जाता है। इस साल एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति व तृप्ति के लिए श्राद्ध, पिंडदान व तर्पण किया जाता है। एकादशी के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनका निधन किसी भी माह की एकादशी तिथि को हुआ हो। जानें एकादशी श्राद्ध का मुहूर्त व विधि।

एकादशी श्राद्ध मुहूर्त- एकादशी श्राद्ध को ग्यारस श्राद्ध भी कहा जाता है। इस दिन श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुतुप, रौहिण आदि शुभ मुहूर्त माने गए हैं। मान्यता है कि अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधी अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए। श्राद्ध के अंत में तर्पण किया जाता है। जानें शुभ मुहूर्त-

एकादशी तिथि 17 सितंबर को सुबह 12 बजकर 21 मिनट से शुरू होगी और 17 सितंबर को रात 11 बजकर 39 मिनट पर समाप्त होगी।

कुतुप मूहूर्त - सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:40 बजे से।

अवधि - 49 मिनट

रौहिण मूहूर्त - दोपहर 12:40 बजे से दोपहर 01:29 बजे से।

अवधि - 49 मिनट

अपराह्न काल - दोपहर 01:29 बजे से दोपहर 03:56 बजे तक।

अवधि - 02 घंटे 27 मिनट

एकादशी श्राद्ध विधि-

एकादशी श्राद्ध के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक थाली में काले तिल, दूध, जल और गंगाजल मिलाएं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें। पितरों का ध्यान लगाते हुए अंजुली में जल लेकर धीरे-धीरे धरती पर गिराएं। श्राद्ध के दिन चावल या जौ के आटे से गोल पिंड बनाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। खाने में सात्विक भोजन बनाएं। अगर ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और गाय, कौवे और कुत्तों को भी खिलाना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को वस्त्र, अनाज या दक्षिणा का दान करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

