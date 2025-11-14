Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़ekadashi par kya daan karna chahiye What to Donate on Utpanna Ekadashi
उत्पन्ना एकादशी पर इन चीजों का करें दान, भगवान विष्णु की बरसेगी कृपा

उत्पन्ना एकादशी पर इन चीजों का करें दान, भगवान विष्णु की बरसेगी कृपा

संक्षेप: Ekadashi Par Kya Daan Karna Chahiye : हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु की योगशक्ति से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए भी सबसे शुभ दिन माना जाता है। 

Fri, 14 Nov 2025 01:08 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु की योगशक्ति से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए भी सबसे शुभ दिन माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस तिथि पर किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। यही कारण है कि इस दिन लोग विशेष वस्तुओं का दान करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, उत्पन्ना एकादशी पर किया गया दान गरीबी, कर्ज, रोग और घर की परेशानियों को दूर करने में बेहद प्रभावी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सात्विक वस्तुओं और उपयोगी चीजों का दान करना सबसे शुभ माना गया है। आइए जानते हैं, उत्पन्ना एकादशी पर किन चीजों का दान करें-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कंबल और गर्म कपड़े- सर्दी के मौसम में गरीबों को कंबल देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है।

भोजन और फल- फल, साबुत अनाज, गुड़, सूखे मेवे, और तैयार भोजन का दान इस दिन अत्यंत शुभ है।

पीली वस्तुएं- हल्दी, पीला कपड़ा, चने की दाल और पीले फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इन चीजों का दान बेहद शुभ रहेगा।

ये भी पढ़ें:दिसंबर में 2 बार बदलेगी बुध की चाल, इन राशियों को होगा लाभ

तुलसी का पौधा- तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। उत्पन्ना एकादशी पर किसी को तुलसी का पौधा देना बेहद शुभ होता है।

दीपक और पूजा सामग्री- घी का दीपक, धूप, कपूर, चंदन, अगरबत्ती और पूजा की अन्य सामग्री दान करने से भगवान विष्णु की कृपा बढ़ती है।

कपड़े- जरूरतमंदों को नए या स्वच्छ पुराने कपड़े देने से घर में अपार सकारात्मक ऊर्जा आती है।

दान करते समय इन बातों का ध्यान रखें-

दान हमेशा सात्विक और उपयोगी वस्तुओं का करें।

दान देते समय नम्रता और पवित्र मन रखें।

दान कभी क्रोध या दिखावे में न करें।

दान की चीजें साफ और शुद्ध होनी चाहिए।

दान करने के बाद “ॐ विष्णवे नमः” का जप करें।

उत्पन्ना एकादशी पर दान का फल-

मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

कर्जा कम होता है।

रोग और तनाव दूर होते हैं।

परिवार में सुख-शांति आती है।

अटके काम पूरे होने लगते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Utpanna Ekadashi Ekadashi Vrat Ekadashi Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने