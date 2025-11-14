उत्पन्ना एकादशी पर इन चीजों का करें दान, भगवान विष्णु की बरसेगी कृपा

संक्षेप: Ekadashi Par Kya Daan Karna Chahiye : हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु की योगशक्ति से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए भी सबसे शुभ दिन माना जाता है।

हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु की योगशक्ति से एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए भी सबसे शुभ दिन माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि इस तिथि पर किया गया दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देता है। यही कारण है कि इस दिन लोग विशेष वस्तुओं का दान करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, उत्पन्ना एकादशी पर किया गया दान गरीबी, कर्ज, रोग और घर की परेशानियों को दूर करने में बेहद प्रभावी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सात्विक वस्तुओं और उपयोगी चीजों का दान करना सबसे शुभ माना गया है। आइए जानते हैं, उत्पन्ना एकादशी पर किन चीजों का दान करें-

कंबल और गर्म कपड़े- सर्दी के मौसम में गरीबों को कंबल देना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है।

भोजन और फल- फल, साबुत अनाज, गुड़, सूखे मेवे, और तैयार भोजन का दान इस दिन अत्यंत शुभ है।

पीली वस्तुएं- हल्दी, पीला कपड़ा, चने की दाल और पीले फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इन चीजों का दान बेहद शुभ रहेगा।

तुलसी का पौधा- तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। उत्पन्ना एकादशी पर किसी को तुलसी का पौधा देना बेहद शुभ होता है।

दीपक और पूजा सामग्री- घी का दीपक, धूप, कपूर, चंदन, अगरबत्ती और पूजा की अन्य सामग्री दान करने से भगवान विष्णु की कृपा बढ़ती है।

कपड़े- जरूरतमंदों को नए या स्वच्छ पुराने कपड़े देने से घर में अपार सकारात्मक ऊर्जा आती है।

दान करते समय इन बातों का ध्यान रखें- दान हमेशा सात्विक और उपयोगी वस्तुओं का करें।

दान देते समय नम्रता और पवित्र मन रखें।

दान कभी क्रोध या दिखावे में न करें।

दान की चीजें साफ और शुद्ध होनी चाहिए।

दान करने के बाद “ॐ विष्णवे नमः” का जप करें।

उत्पन्ना एकादशी पर दान का फल- मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

कर्जा कम होता है।

रोग और तनाव दूर होते हैं।

परिवार में सुख-शांति आती है।

अटके काम पूरे होने लगते हैं।